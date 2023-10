Werkzoekenden in Oost-Groningen aan de slag door Overbrugbaan

Sociale ontwikkelbedrijven Afeer en Wedeka in Oost-Groningen starten met de ‘Overbrugbaan’. Werknemers met een Overbrugbaan komen in dienst bij Afeer en Wedeka en krijgen naast hun werk jobcoaching en trainingen. De bedrijven willen zo voor 180 extra banen in Oost-Groningen zorgen. Het project wordt mogelijk dankzij een bijdrage van ruim vier ton uit Nationaal Programma Groningen.

Vacatures

In Oost-Groningen zijn nog veel vacatures waarvoor geen geschikte kandidaten gevonden kunnen worden. Tegelijkertijd zijn er in deze regio nog ongeveer 4.000 mensen die geen werk hebben maar graag aan de slag willen. De Overbrugbaan helpt een deel van deze mensen aan werk.

Overbrugbaan

Een Overbrugbaan is een echte baan, die maximaal achttien maanden duurt. De werkzoekende komt in dienst bij Afeer of Wedeka en gaat direct aan het werk. Tegelijkertijd krijgt de werknemer ook jobcoaching en trainingen. Zo krijgt hij of zij direct praktische werkervaring. Afeer en Wedeka hopen tussen 2023 en 2027 180 werkzoekenden in vijf gemeenten aan het werk te helpen. Als de proef succesvol is, wordt gekeken of de Overbrugbaan blijvend ingezet kan worden.

Nationaal Programma Groningen

De Overbrugbaan is een initiatief van Afeer, Wedeka en de gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam. Zij deden een aanvraag bij Nationaal Programma Groningen. Het gaat om een proef van vier jaar. Nationaal Programma Groningen draagt hier € 411.839 aan bij uit het provinciaal programma.

Over Afeer en Wedeka

Afeer en Wedeka zijn de sociaal ontwikkelbedrijven in Oost-Groningen. Zij helpen mensen die zelf niet of moeilijk aan een baan kunnen komen. Ook organiseren ze dagelijks werk voor medewerkers met een arbeidsbeperking.

Foto: Provincie Groningen