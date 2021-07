Westerkwartier krijgt miljoen om kinderen goede start te geven

De gemeente Westerkwartier krijgt een miljoen euro van de provincie om kinderen een goede start te geven. Kinderen op basisscholen in die gemeente krijgen bijvoorbeeld lessen en workshops over gezondheid en cultuur. Dat is het programma Kickstart Westerkwartier. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken overhandigde op 5 juli symbolisch een cheque van 1 miljoen euro aan wethouder Elly Pastoor van de gemeente Westerkwartier.

Kickstart

Kickstart staat voor een Kansrijke, Inclusieve, Creatieve en Krachtige start voor alle kinderen in het Westerkwartier. Met Kickstart Westerkwartier kunnen kinderen deelnemen aan allerlei activiteiten die goed zijn voor hun gezondheid en zelfstandigheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om taalontwikkeling, gezonde voeding, sport en bewegen, muziek, kunst en cultuur of digitale vaardigheden. De bedoeling is dat alle kinderen een kansrijke start krijgen. Met de financiële bijdrage van de provincie kan de gemeente Westerkwartier de activiteiten die ze al organiseert voor kinderen uitbreiden en versterken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met scholen, verenigingen, kinderopvang en andere maatschappelijke organisaties. Zo kunnen zo veel mogelijk kinderen en ouders hiervan profiteren.

Regionale arrangementen

De bijdrage aan de gemeente Westerkwartier is een regionaal arrangement uit het leefbaarheidsprogramma van de provincie. In de regionale arrangementen werken de provincie en gemeenten samen aan opgaven die specifiek zijn voor een regio, te maken hebben met brede welvaart en de leefbaarheid verbeteren. Daarbij is samenwerking met (maatschappelijke) organisaties van belang, net als het uitwisselen van kennis. De arrangementen worden uitgevoerd in zes regio’s: gemeente Groningen, gemeente Het Hogeland, Gemeente Eemsdelta, gemeente Westerkwartier, gemeente Midden Groningen en de regio Oost-Groningen.

Foto: Provincie Groningen