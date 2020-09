Winschoterweg twee weekenden gestremd voor groot onderhoud

De Winschoterweg in Groningen is in september twee weekenden dicht vanwege groot onderhoud. De weg is gestremd vanaf de kruising met de Bornholmstraat tot en met de rotonde bij Waterhuizen van vrijdag 11 september 19.00 uur tot maandag 14 september 06.00 uur en van vrijdag 18 september 19.00 uur tot maandag 21 september 06.00 uur.

Nieuwe inrichting

De weg krijgt nieuw asfalt en wordt op een aantal plekken opnieuw ingericht, waardoor de veiligheid verbetert. De parallelwegen maken plaats voor gevarieerd groen.

Herkenbaar, veilig en duurzaam

De Winschoterweg geldt als een gevaarlijke weg, waar regelmatig te hard wordt gereden. Verschillende aanpassingen aan de inrichting van de weg vergroten naar verwachting de verkeersveiligheid, zoals het gebruik van reflecterend asfalt. Daarnaast komen er andere belijningen waardoor de weg optisch smaller lijkt. Verder verdwijnen de twee voorsorteerstroken richting de A7. Deze worden vervangen door twee roodgekleurde wegvakken van licht reflecterend asfalt. Dit type asfalt houdt veel minder warmte vast dan normaal asfalt.

Parallelwegen worden groen

De twee parallelwegen langs de Winschoterweg – van het Bastion Hotel tot afvalverwerking Stainkoeln en van de grote bocht in de weg tot aan de rotonde bij Waterhuizen -gaan verdwijnen. Zij maken plaats voor gevarieerd groen, dat voedsel en onderdak biedt aan vogels, insecten en andere dieren. Op het hele traject wordt één soort asfalt toegepast en de betonnen fietspaden worden doorgetrokken. Dat levert een rustig straatbeeld en een herkenbare weg op. Voordat de weg een laag asfalt krijgt, worden op enkele plekken herstel- en freeswerkzaamheden uitgevoerd.

Omleidingen

Het verkeer wordt via de A7 en A28 omgeleid. Het afvalbrengstation Woldjerspoor aan de Duinkerkenstraat en omliggende bedrijven zijn beide weekenden bereikbaar via een aangegeven omleidingsroute. De rotonde bij Waterhuizen blijft grotendeels begaanbaar en is alleen gestremd op vrijdag 18 september en zaterdag 19 september tussen 22.00 en 06.00 uur. Het fietspad langs de Winschoterweg blijft begaanbaar.

Gezamenlijk project

Het wegonderhoud gebeurt in opdracht van de gemeenten Groningen en Midden-Groningen en de provincie Groningen, allen wegbeheerder van een deel van de Winschoterweg. De provincie beheert de rotonde bij Waterhuizen.

Foto: Provincie Groningen