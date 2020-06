Yvonne van Mastrigt benoemd tot waarnemend burgemeester Stadskanaal

Yvonne van Mastrigt (PvdA) wordt per 1 juli 2020 waarnemer in de gemeente Stadskanaal. Dat werd bekendgemaakt op 18 juni, na overleg van commissaris van de Koning René Paas met de fractievoorzitters en vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders. De benoeming geldt tot het moment waarop een burgemeester benoemd is door de Kroon.

Loopbaan

Van Mastrigt (1965) was eerder burgemeester in Winsum en Hoogezand-Sappemeer. Van 2012 tot en met 2015 was zij gedeputeerde in Groningen. En daarna onder meer waarnemer in Hoorn en Stichtse Vecht. De profielschets voor de nieuwe kroonbenoemde burgemeester zal worden vastgesteld in een raadsvergadering op 2 juli 2020.

