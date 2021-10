Zes weken werkzaamheden aan N361 voor herinrichting Adorp en Sauwerd

Vanaf maandag 18 oktober wordt er zes weken gewerkt aan de provinciale weg N361 bij Adorp en Sauwerd. De noordelijke entree van Adorp wordt aangepast en bij Sauwerd komt een nieuwe rotonde. Adorp en Sauwerd blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Doorgaand verkeer over de N361 bij Sauwerd wordt omgeleid via een tijdelijke weg parallel aan de stremming. Bij Adorp staan tijdelijke verkeerslichten en verkeersregelaars.

Rotonde Sauwerd

Er komt een nieuwe rotonde die de doorstroming en veiligheid van en naar de Stationsstraat in Sauwerd moet verbeteren. De werkzaamheden beginnen maandag 18 oktober en duren tot uiterlijk 26 november. Tijdens de werkzaamheden is de aansluiting van de Stationsstraat met de N361 dicht. Verkeer richting het oosten van Sauwerd kan gebruik maken van de Plantsoenweg. Er komt een tijdelijke weg langs de stremming om doorgaand verkeer over de N361 langs de werkzaamheden te leiden.

Noordelijke entree Adorp

De entree aan de noordkant van Adorp wordt aangepakt. Er komt een middenberm tussen de rijbanen om het verkeer dat via het noorden Adorp binnenrijdt af te remmen. Er staan tijdelijke verkeerslichten en borden om verkeer op de N361 langs de werkzaamheden te leiden. De werkzaamheden beginnen maandag 25 oktober en duren tot uiterlijk 19 november.

Molenweg Adorp

De aansluiting van de Molenweg (noordzijde) wordt uitgevoerd als het gedeelte van de Doorfietsroute tussen Adorp en Groningen is opengesteld voor fietsverkeer. Daarna gaat de Molenweg Noord definitief dicht voor autoverkeer. Fietsers en bromfietsers kunnen de weg blijven gebruiken. Automobilisten kunnen de oostkant van Adorp bereiken via de zuidkant van de Molenweg.

Fietsers

Er komen omleidingen voor (brom)fietsers vanuit Groningen naar Winsum en omgekeerd. Deze omleiding blijft tijdens de werkzaamheden staan en kan, afhankelijk van de werklocaties, van richting wijzigen.

Openbaar vervoer

De halteplaatsen in Sauwerd worden vernieuwd. De huidige haltes bij de Stationsstraat worden tijdelijk verplaatst naar de Burchtweg. De halte in Adorp (Wierumerschouwsterweg) wordt deels vernieuwd en vervalt tijdelijk tussen 25 oktober en 14 november. De halteplaatsen bij de Harssenslaan blijven open.

Herinrichting Adorp en Sauwerd

De dorpskernen van Adorp (zomer 2019) en Sauwerd (zomer 2020) zijn opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Beide dorpen hebben een meer dorpse uitstraling gekregen door de inrichting en de gebruikte materialen. Door geluidsreducerend asfalt hebben inwoners minder last van verkeersgeluiden.



