Zestien nieuwe fietsroutes vanaf hubs in Groningen

De provincie heeft zestien nieuwe fietsroutes via hubs laten ontwikkelen. De fietsroutes starten op een hub en sluiten aan op het fietsknooppuntennetwerk van Groningen. Hubs zijn plekken waar reizigers gemakkelijk kunnen overstappen van het openbaar vervoer op de auto of de fiets. Mensen die een fietstocht willen maken, kunnen hun fiets meenemen in de trein of achterop de auto en via de hub verder fietsen.

Eigen thema’s

De nieuwe fietsroutes starten vanaf de hubs in Delfzijl, Hoogezand, Hoogkerk, Leek, Veendam, Vlagtwedde, Winschoten en Winsum. De lengte van de routes variëren in afstand tussen de 19 en 42 kilometer. Elke route heeft zijn eigen thema. Op de website staan alle fietsroutes en overige informatie over fietsen via hubs.

Fietsen stimuleren

De fietsroutes zijn ontwikkeld door Routebureau Groningen, in opdracht van de provincie Groningen en het hubprogramma. Zij willen daarmee fietsen in de provincie en via hubs stimuleren. Naast Groningen heeft Drenthe ook fietsroutes die langs hubs lopen. Die zijn ontwikkeld door Recreatieschap Drenthe. Ook deze routes zijn op de website te vinden.



Foto: Provincie Groningen