Zeventien nieuwe en veilige oversteken voor fietsers en wandelaars

In twee jaar tijd hebben we zeventien oversteken aangepakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op verschillende plaatsen is een middenberm aangelegd of is het midden van weg gemarkeerd met een kleur. Deze maatregelen maken oversteken voor fietsers en wandelaars veiliger. De meest recente twee oversteken die zijn afgerond zijn liggen tussen Warffum en Usquert.

In twee keer oversteken

De drukte en hoge snelheid van het autoverkeer maken het vaak moeilijk voor fietsers en voetgangers om de weg in één keer over te steken. Daarom zijn op verschillende provinciale wegen maatregelen genomen om het oversteken veiliger te maken. Hierdoor kunnen fietsers en wandelaars in twee keer oversteken. Dat is overzichtelijker en veiliger.

Groot onderhoud en herinrichting

Het aanpakken of aanleggen van een oversteekplaats wordt vaak gecombineerd met groot onderhoud of de herinrichting van een weg. Dat is voordeliger en zorgt ervoor dat de weg niet onnodig gestremd hoeft te worden. De meeste werkzaamheden vonden plaats bij de provinciale weg N361 tussen Groningen en Lauwersoog en de N363 tussen Ranum en Spijk. Op beide wegen is groot onderhoud bezig of afgerond. Regelmatig voeren we fietstellingen uit om te bepalen hoe vaak fietsoversteken worden gebruikt.

Nieuwe oversteken

10 nieuwe oversteken tussen Groningen en Lauwersoog (N361)

5 nieuwe oversteken tussen Ranum en Spijk (N363)

1 nieuwe middenberm tussen Bedum en Ten Boer (N993)

1 nieuwe middenberm bij Leek (N372)

Nog meer veilige fietsoversteken

Ook de komende jaren blijven we werken aan veiligere fietsoversteken. In de komende drie jaar willen we nog eens vijftien fietsoversteken veiliger maken. Om welke fietsoversteken het gaat, beslissen we later dit jaar.

Onveilige situatie melden

Ervaart u ook onveilige verkeerssituaties bij fietsoversteken op de provinciale weg? Geef dan aan ons door om welke locatie het gaat en wat u als onveilig ervaart. Geef een onveilige fietsoversteek aan ons door.

Foto: Provincie Groningen