Zomercampagne ‘Voel je vrij op de Wadden’ van start

GRONINGEN – Visit Wadden presenteert bestemmingen in het Waddengebied voor een vakantie in eigen land.

Een vakantie in eigen land is nu het motto voor veel Nederlanders. En dat is helemaal zo gek nog niet. De Wadden bieden je zoveel moois. Een uniek kustgebied waar je je dagritme laat bepalen door het tij van het UNESCO Werelderfgoed; de Waddenzee. Hier geniet je letterlijk ongestoord van de ruimte, lucht en het landschap.

Zomercampagne

De ‘Voel je vrij op de Wadden’ campagne nodigt Nederlanders, maar ook inwoners in het waddengebied zelf uit om op ontdekkingstocht te gaan. Typische waddenproducten proeven zoals oesters of zeewier, wadlopen, een terp beklimmen of luisteren naar verhalen van een gids staan op het programma. Samen met de regionale marketingorganisaties, de toeristische ondernemers en de natuurorganisaties is een zomeragenda opgemaakt vol ultieme waddenbelevenissen. Niet alleen op de eilanden maar juist ook in het Waddenkustgebied.

Naast de zomeragenda en een postercampagne wordt ook een fotowedstrijd ‘Deel Jouw Wadden’ georganiseerd. Leg het meest bijzondere plekje of moment in het waddengebied vast en deel je foto met vermelding #WADBIJZONDER. De mooiste plaatjes worden beloond met leuke prijzen. Ook de gele #WADBIJZONDER wegwijzers zul je op vele mooie plekjes in het waddengebied aantreffen. De campagne loopt tot eind september 2020.

Wilbert kookt Wad

De Wadden hebben smaak; letterlijk. En die heerlijke zilte smaak wordt tijdens de zomercampagne ook aan de rest van Nederland gepresenteerd. De Groningse kok, Wilbert van der Kamp, kookt vanuit zijn bakfiets de heerlijkste wadden-lekkernijen op 30, 31 juli en 1 augustus in 3 steden in Nederland gewoon op straat! Iedereen is welkom om de Wadden te proeven.

Verjaardag van het Wad

Het UNESCO Waddenzee Werelderfgoed viert dit jaar zijn 11e verjaardag. Een digitaal feestje deze keer. Met als kers op de taart en eerbetoon aan het Wad een verjaardagsvideo:

Over Visit Wadden

Het project Visit Wadden beslaat het hele Waddenkustgebied van Groningen tot en met Noord-Holland en is in april 2019 van start gegaan met als doel duurzaam toerisme in het Waddengebied te stimuleren. Visit Wadden is een samenwerking tussen de drie toeristische marketingorganisaties Marketing Groningen, Merk Fryslân, Holland boven Amsterdam en ondernemers en natuur- en erfgoedorganisaties.

Foto: Tom van Huisstede