Zorginstellingen krijgen bijdrage voor sport- en beweegmaterialen

Een smoothie bij elkaar fietsen op een blenderbike of een potje jeu-de-boules op een indoorbaan. Vijf grote organisaties voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking krijgen een eenmalige subsidie van € 6.000 voor de aanschaf van sport- en beweegmaterialen op een locatie in de provincie Groningen.

Beatrixoord Haren heeft een nieuwe handbike aangeschaft, een aangepaste fiets die je met je armen voortbeweegt. Patiënten kunnen de fiets in Haren uitproberen. Medewerkers van Beatrixoord kunnen zo beter adviseren welke handbike geschikt is voor de mensen thuis of bij de eigen sportvereniging.

Jeu de boules

Naast Beatrixoord krijgen ook Stichting De Brug, Stichting De Zijlen, Cosis en Kids United subsidie van de provincie. De Brug (Midden-Groningen) gaat de wekelijkse activiteiten uitbreiden met ‘bocce’, een spel dat lijkt op jeu de boules. Met een ‘bocce mat’ kunnen deelnemers van De Brug spelen op een overzichtelijke indoorbaan.

Digitale beweegmuur

Stichting De Zijlen vraagt een bijdrage voor een digitale interactieve beweegmuur. Hiermee kunnen cliënten op alle locaties van De Zijlen in beweging komen in een speellokaal, gymnastieklokaal of sporthal.

Blenderbike

Cosis wil gezond bewegen en voeding combineren met twee nieuwe ‘blenderbikes’. Door te trappen op de fiets kunnen cliënten de blender in werking zetten en een eigen smoothie bij elkaar fietsen. Cosis wil de fietsen inzetten tijdens informatiebijeenkomsten en workshops op verschillende woonlocaties.

Dug-outs

Kids United is bezig met de bouw van een ministadion. Voor de inrichting van het ‘Leutje stadion’ vragen ze subsidie voor twee dug-outs met rolstoelplekken en een elektronisch scorebord.

Sporten met een beperking

Iedereen in de provincie Groningen moet mee kunnen doen aan sport en bewegen. Met de extra bijdrage voor de vijf grootste zorginstellingen, die zich bezighouden met de doelgroep sporters met een beperking, krijgen nog meer mensen de mogelijkheid om te sporten.

Vervoer en materiaal

Sporters met een beperking kunnen daarnaast een tegemoetkoming krijgen in de kosten krijgen voor onder andere sporthulpmiddelen, vervoer, materiaal en trainingsstages. Daarvoor heeft de provincie de subsidieregeling ‘Vervoer en Ondersteuning Sporters met een beperking en Sporttalenten’.

Foto: Provincie Groningen