Zuid- en Oost-Groningen krijgen één marketingorganisatie

PROVINCIE – Zuid- en Oost-Groningen krijgen per 1 januari 2022 één regiomarketingorganisatie: Stichting ZO Groningen. Hierin werken de Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde samen met de toeristische ondernemers in Zuid- en Oost-Groningen. Samen met Marketing Groningen gaan ze de kracht van de regio gebruiken om meer toeristen naar Zuid- en Oost-Groningen te trekken en te zorgen dat ze er langere tijd blijven.

Lokale economie stimuleren

Daarnaast wil ZO Groningen meer vrijetijdsmogelijkheden opzetten voor inwoners. Ook wil de organisatie ervoor zorgen dat bezoekers meer uitgeven in de regio, waarmee de lokale economie gestimuleerd wordt. Nationaal Programma Groningen draagt in totaal € 900.000 bij aan het project.

Toukomst

Stichting ZO Groningen is een van de Toukomstprojecten van Nationaal Programma Groningen. Naast dit project is er onder meer geld voor de verdere ontwikkeling van de maakindustrie in Oost-Groningen, dorps- en wijkplannen en voor een schoolprogramma in de Groningse wijken Beijum en Lewenborg.

