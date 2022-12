GRONINGEN – Heb je altijd al een passie gehad voor het helpen van mensen? Het voelt erg voldaan wanneer je ziet dat mensen het beste uit zichzelf halen en jij hier aan hebt kunnen bijdragen. Je maakt hun leven een stukje beter, bijvoorbeeld doordat je ze meer zelfvertrouwen geeft. Als je wilt starten met een baan of functie als personal trainer, zijn hiervoor een aantal zaken van belang. In dit artikel geven we 3 gouden tips om een succesvolle personal trainer te worden.

1. Voltooi personal trainer opleidingen

Om je een personal trainer te mogen noemen, heb je in principe geen opleiding nodig. Echter zijn er wel personal trainer opleidingen om de kneepjes van het vak te leren en de beste versie van jezelf te laten zien tijdens het coachen van mensen. Op basis van wat je tijdens de opleiding hebt geleerd, kun je de beste (en onderbouwde) adviezen geven. Op deze manier sta je zekerder in je schoenen, omdat je weet dat je de juiste adviezen geeft. Daarnaast kun je door middel van diploma’s aan jouw klanten laten zien dat je over de juiste kennis en expertise beschikt.

2. Beschik over de juiste competenties

Alvorens je kunt starten als personal trainer, is het handig als je over een aantal competenties beschikt. Je werkt namelijk met mensen die kampen met een probleem of hulp willen, zoals bij onzekerheid of een gebrek aan motivatie. Als personal trainer zijn er dus een aantal karaktereigenschappen van belang om deze coachende rol uit te kunnen voeren. Zo is het natuurlijk van belang om volhardend en sociaal vaardig te zijn. Je moet mensen de juiste motivatie kunnen bieden en zorgen dat zij zich bij je op hun gemak voelen. Daarnaast zijn competenties als creativiteit en enthousiasme belangrijke karaktereigenschappen.

3. Zorg dat je je onderscheidt van de concurrentie

Er zijn enorm veel personal trainers. Veel mensen hebben bijvoorbeeld tijdens Covid-19 hun passie voor coachen en motiveren ontdekt en wilden hier iets mee gaan doen. Doordat er zo veel personal trainers en coaches zijn, is het van belang dat je hier tussen uitspringt. Wat maakt jou uniek? Bedenk van tevoren een aantal kernwaarden; wat wil je uitstralen? Hoe wil je dat klanten naar jou kijken of jou beoordelen? Wanneer je deze waarden hebt bepaald, kun je deze bijvoorbeeld ook naar buiten brengen door een website en social media in te zetten.

Ga goed voorbereid te werk

Zoals je merkt zijn er diverse factoren van belang in het succesvol te werk gaan als (en het blijven van) een personal trainer. Uiteindelijk leer je natuurlijk het beste door ervaring op te doen in de praktijk. Echter kun je door het uitvoeren van de juiste voorbereidingen al een heel eind komen. Je zal merken dat je een stuk steviger in je schoenen staat en klanten zullen dit ook aanvoelen. Mocht je voordat je start toch wat extra zekerheid willen, kun je altijd vragen of je een keertje bij andere personal trainers mee mag kijken. Zo kun je een beeld krijgen van de diverse strategieën en benaderingen wat betreft het coachen en motiveren.

Foto: Antoni Shkraba/Pexels