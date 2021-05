Annabelle Brian (13) uit Winsum op plek 3 in GK4 Kart Series

WINSUM – Kartster Annabelle Brian uit Winsum (13) werd afgelopen weekeinde derde in de Junioren-klasse tijdens de GK4 Kart Series.

De dertienjarige Winsumse had wel verwacht dat ze ‘een beetje naar voren’ zou komen tijdens de kartwedstrijd in Venray, maar niet dat ze zo ver zou komen. De jonge kartster racete afgelopen weekend tijdens de tweede ronde van de GK4 Kart Series naar een razendknappe derde plaats. Dat deed ze in de zeer competitieve IAME X30 Junioren-klasse, tussen de jongens.

Een start met tegenslag

Wat haar prestatie nog knapper maakte, was dat ze ook wat tegenslag had moeten overwinnen op het Limburgse circuit. “Ik moest tijdens de eerste race op de laatste plaats starten omdat ik te laat in het parc fermé”, begon Annabelle haar verhaal. “Daarna viel ik in de eerste ronde helaas uit.”

Het betekende dat ze in de tweede race opnieuw van de laatste plaats moest starten. Haar snelheid was evenwel goed, wist Annabelle, want tijdens de kwalificatie had ze de vijfde tijd gereden. Tijdens de race bleek die snelheid ook, want ze haalde de ene na de andere rijder in.

Podiumplaats

“Uiteindelijk ben ik toch nog vierde geworden”, zei Annabelle tevreden. Dat knappe resultaat zorgde ervoor dat ze de derde race nog als twaalfde mocht starten. Vervolgens toonde ze opnieuw haar snelheid, haalde opnieuw de ene na de andere rijder in en eindigde zo razendknap als derde. Een podiumplaats dus!

“Ik had wel verwacht dat ik een beetje naar voren zou kunnen komen, maar niet dat ik een podiumplaats zou pakken”, zei een enigszins verbaasde Annabelle. “Een dag eerder hadden we niet zo’n goede dag, dus we hoopten dat het vandaag beter zou gaan. Het is er wel uitgekomen dat we snel waren.”

Annabelle staat haar mannetje

Dat ze altijd tegen voornamelijk jongens rijdt, vindt ze geen enkel probleem. “Het is juist leuker om tegen jongens te rijden dan tegen meisjes omdat er meer uitdaging in zit”, legde Annabelle uit. “En als meisje valt het meer op als je vooraan rijdt. Soms zijn de jongens wel een beetje chagrijnig als ze van mij hebben verloren. Dat zullen ze dan moeten accepteren.”

Annabelle is bezig aan haar eerste volledige seizoen in een IAME X30-klasse en dat gaat dus bijzonder goed. De voortekenen daarvoor waren er overigens al. “Vorig jaar heb ik een paar wedstrijden meegereden en toen ging het ook wel goed. Maar dit is mijn eerste echte podiumplaats. En met een nieuwe kart, een Lenzo.”

Racen zit in het bloed

Annabelle racet nu drie jaar. Dat ze begon met racen, lag wel een beetje voor de hand. “Mijn vader heeft een autobedrijf. Hij heeft vroeger met auto’s geracet. Het zat dus al in de familie. Maar mijn broertje is met karten begonnen. Door hem wilde ik het ook gaan doen. Ik stond altijd met mijn vader en moeder langs de baan te kijken en toen wilde ik op een gegeven moment ook gaan rijden.”

Ze begon op de kartbaan van Ulrum. “Toen ging ik nog niet zo snel, maar ik vond het al hard gaan. Ik heb een jaar Honda Cadet gereden en toen werd ik gevraagd voor een team. Daar heb ik een jaar gereden in de Rotax Max Minimax-klasse. Toen ben ik naar een X30-team gegaan en nu rijden we anderhalve maand in een Lenzo-kart. We staan met twee andere rijders in één team die ook met dezelfde kart rijden. En dat gaat hartstikke goed.”

Karttalent

Annabelle heef dit seizoen een druk programma. Behalve in de GK4 Kart Series, komt ze ook uit in het Nederlands kampioenschap IAME, de IAME Euro Series in Genk en alle IAME Benelux-races. “Superleuk. Hoe meer races hoe beter.”

Annabelle Brian wordt in haar raceactiviteiten ondersteund door Autoschade Brian, Univé, en Akzo Nobel-Sikkens.

Foto: Bas Kaligis/RaceXpress.nl