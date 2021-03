Bouw van nieuw sportcentrum in Kardinge gestart

GRONINGEN – In Kardinge wordt een nieuw sportcentrum gebouwd. Het centrum heeft de naam Momentum en moet eind 2021 klaar zijn.

Maandag werd begonnen met het slaan van de eerste paal van het nieuwe sportcentrum. Dinsdag, één dag na de officiële start van de bouw, is vanuit de lucht goed te zien hoe groot het sportcentrum wordt. Het sportcentrum is een in- en outdoor sportcomplex. Drie bedrijven gaan er een survival- en obstakelbaan bouwen, met daarnaast ruimte voor indoor sporten.

Foto: RDB Producties