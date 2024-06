Broers Luca en Milan de Rooy Behalen Topprestaties bij NK BMX

ZEERIJP – Tijdens de Nederlandse Kampioenschapswedstrijden BMX, gehouden in Noard Bergum, hebben de broers Luca en Milan de Rooy indrukwekkende resultaten behaald. Luca de Rooy (11) uit Zeerijp kroonde zich tot Nederlands Kampioen 2024 in de leeftijdscategorie 12 jaar, terwijl zijn broer Milan (13) vierde werd in zijn klasse.

Het jaarlijkse evenement, georganiseerd door de Friese club de Heideclub, vond plaats afgelopen Pinksterweekend. De broers namen deel aan de wedstrijden op zaterdag, die gekenmerkt werden door prachtig weer en een aangename temperatuur.

Luca wist op zaterdag al zijn heats en finales als eerste te eindigen, wat resulteerde in zes overwinningen op rij in een veld van 37 rijders. Milan streed in de leeftijdscategorie 13 jaar en eindigde als achtste van de 32 deelnemers, wat perspectief bood voor de grote wedstrijd op Pinkstermaandag. Dino de Rooy (19), de oudste van de broers, reed in de 18+ klasse en eindigde uiteindelijk op de 13e plaats.

Na een rustdag op zondag begon maandag met trainingen en de officiële opening van het Nederlands Kampioenschap. Beide broers presteerden wederom voortreffelijk in de voorrondes. Luca won opnieuw alle heats, kwartfinale en halve finale, terwijl Milan twee heats won, de kwartfinale als eerste eindigde en in de halve finale als tweede over de finish kwam. Dino haalde ook de halve finale maar eindigde daar als achtste.

De grote finale werd helaas verstoord door extreem weer, met regen, hagel, wind en onweer. Omwille van de veiligheid van de rijders werd de wedstrijd gestaakt. De resultaten van de startlijsten van de finales werden aangehouden als de uiteindelijke uitslag. Hierdoor werd Luca officieel Nederlands Kampioen in de categorie boys 12, en Milan vierde in de categorie boys 13.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 7 september tijdens het Nationale Club Kampioenschap in Kampen.

Foto: Luca de Rooy (ingezonden)