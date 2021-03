De beste high-end supplementen voor afslanken en spieropbouw

GRONINGEN – Er zijn verschillende manieren voor vet verbranden. Vaak zie je dat mensen gaan wandelen of hardlopen. Sommige mensen gaan juist naar de sportschool om kracht of cardio te trainen. Wanneer je doel is om vet te verbranden, zijn er online verschillende adviezen te vinden. De één zegt dat je het best op dieet kunt gaan, de ander zegt dat je gezonder moet eten of meer moet bewegen, maar wat is dan de juiste manier?

Mensen die graag willen afslanken en willen werken aan hun spieropbouw wordt aangeraden om krachttraining te doen. Dit kun je thuis doen, maar ook in de sportschool. Het ligt eraan wat je voorkeur heeft. Met krachttraining kun je al snel resultaat zien, maar supplementen kunnen het proces van vet verbranden en spieropbouw versterken of versnellen. De supplementen cafeïne en creatine kunnen je het beste helpen tijdens jouw proces. Daarnaast zijn bietensap, magnesium, beta-alanine of natriumcarbonaat populaire supplementen.

Pre workout

Supplementen kunnen in diverse producten worden verwerkt, maar pre workout is toch wel de bekendste vorm. Pre workout zorgt ervoor dat je het maximale uit je training kunt halen, doordat het je net wat meer motivatie en energie geeft om te trainen. Pre workout bestaat uit een combinatie van ingrediënten of supplementen die elkaar aanvullen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Top 5 beste pre workouts

Er zijn honderden soorten pre workout verkrijgbaar, maar wat is dan de beste? Dat ligt er maar net aan waar je behoefte aan hebt. Wil je een pre workout die een hoge dosis cafeïne bevat? Of wil je liever een stimulant vrije pre workout? Hieronder volgt een lijstje met de beste pre workout supplementen van 2020.

1. All Black Everything

Deze pre workout is van het merk Applied Nutrition. Het heeft een erg complete samenstelling, ontwikkeld voor mensen die serieus pre workout (willen) gebruiken. Deze pre workout komt in tien verschillende smaken, dus er zit gegarandeerd iets tussen dat je lekker vindt!

2. Total War

Total War is een pre workout van Redcon 1 die is ontwikkeld voor bodybuilders. Het is daarom een pre workout die zeker effect zal hebben op je prestaties en je zult al snel resultaat zien! Total War is verkrijgbaar in twaalf smaken.

3. Prolific

Deze derde pre workout is van het merk PEScience. Deze samenstelling is ontwikkeld op wetenschappelijke basis en is iets minder heftig dan de bovenste twee. Prolific geeft je een goede focus en is verkrijgbaar in vier smaken.

4. PUMP 3G

PUMP 3G is een pre workout die geen stimulerende werking bevat. Deze pre workout is erop gefocust om een betere bloedstroom te creëren tijdens het trainen, ideaal voor als je liever een pre workout wil zonder cafeïne. Met PUMP 3G kun je bijvoorbeeld in de avond trainen zonder wakker te liggen van de cafeïne. Deze pre workout is verkrijgbaar in twee verschillende smaken.

5. C4 Original

De laatste pre workout uit deze top vijf is de Cellucor C4. Het is een van de meest bekende pre workouts, omdat de samenstelling simpel, maar effectief is. C4 Original is de goedkoopste pre workout uit deze lijst en is verkrijgbaar in negen smaken.

Foto: stevepb/Pixabay