De leukste sporten die je in Groningen kunt beoefenen

GRONINGEN – Groningen als de hoofdstad van de provincie Groningen heeft veel te bieden aan het hoge percentage studenten en andere bewoners. Het is een levendige stad, rustig gelegen in het rustige Groningen, op korte afstand gelegen van het Waddengebied. Een boel geïnteresseerde mensen die bezigheden zoeken. Groningen heeft dan ook een boel aan sportieve initiatieven te bieden. De lijst van vele verenigingen geeft al een indicatie.

Een van de populairste sporten is, zoals op vele andere plekken, natuurlijk voetbal. FC Groningen is een punt van trots onder vele Groningers. Ze hebben de KNVB beker nog in 2014/2015 gewonnen, en natuurlijk is er hoop op gauw er nog een te winnen. Het is misschien wel een club die het waard is om op te wedden bij de beste bookmakers online. Naast FC Groningen zijn er nog twee andere voetbalverenigingen voor amateurs, G.S.V.V. The Knickerbockers en G.S.A.V.V. Forward. Voor wekelijks tegen een balletje aan te trappen, je kinderen de beginselen van de sport te leren of ook daar wat wedstrijden te houden.

Watersport is een voor de hand liggende optie aangezien het Waddengebied zo om de hoek ligt. Roeien is dan misschien niet de eerste optie waar je aan denkt, maar andere watersporten zoals duiken, zeilen, kite- en windsurfen en wakeboarden kunnen natuurlijk prima. En wie heeft nou geen zin in zwemmen op een mooie dag wanneer je aan de Wadden denkt. En vergeet vooral niet beachvolleyballen.

Voor de kleintjes onder ons is het natuurlijk uitermate belangrijk om te leren zwemmen. Niet alleen brengt het veel pret met zich mee. Hoeveel zomervakantieplezier is wel niet te danken aan het kunnen zwemmen. Het is ook van cruciaal belang om kinderen veilig te houden. Een sloot en greppel links en rechts is dan weinig zorg meer. Het is daarom ook terecht verplicht voor kinderen op zijn minst diploma A te halen. Er zijn vele plekken waar zwemles gegeven wordt. Let wel op dat de gemeenteverenigingen vaak lange wachtlijsten hebben.

Tripjes naar de kust zijn natuurlijk erg aantrekkelijk. Naast het studeren kan je gezellig met medestudenten ‘s weekends je uitleven op het water. Een kort ritje naar Delftzijl of ergens anders aan de Groningse kust is zo gemaakt. G.S.W.C. The Bares biedt wakeboarden, G.S.Z. Mayday biedt zeilen, G.S.K.V. Released organiseert kitesurfen, G.S.W.V. Surface kan je mee gaan windsurfen, en G.S.B.V. Tweeslag is voor het beachvolleyballen. Delftzeil is een trekpleister voor om te gaan surfen en duiken dus ook erg aantrekkelijk voor verenigingen als G.B.D. Calamari en G.S.D.C. Ad Fundum.

Tennis blijkt een populaire sport te zijn. Er zijn wel drie tennisverenigingen: G.S.T.C., TAM, en T.C. Veracket. Als voetbal je niet aanspreekt of je hebt grote admiratie voor Federer, Nadal of de Williams-zussen, genoeg kans om je talent te testen. Anders is het ook eens gezellig om met vrienden tegen een balletje te slaan. Zeker wanneer het zonnetje weer schijnt. Frustraties kan je ook prima in je eentje kwijt. Net als met golfen kan je goed met een beetje concentratie flink tegen een bal aan meppen. Voor de kids is het natuurlijk goed om hun motoriek te ontwikkelen, en na flink achter de bal aangerend te hebben vallen ze ‘s avonds makkelijk in slaap.

Niet in alle landen zijn ijssporten of wintersporten populair. Skiën is natuurlijk te verwachten in gebieden met veel bergen met sneeuwtoppen. In het platte kikkerlandje is dat iets moeilijker. Daarentegen zijn er een boel, sloten, greppels, meren, en andere watergebieden die tijdens de winter tot ijs kunnen veranderen. Met de klimaatproblematiek is het jammer genoeg wat minder frequent geworden. Mensen die in de jaren ‘80 en ‘90 opgroeiden konden nog elke winter in de buitenlucht gaan schaatsen. Toch is er een lange geschiedenis van schaatsen in Nederland, denk maar aan de Elfstedentocht, en worden er nog steeds vele medailles op internationaal niveau jaarlijks binnengesleept. In Groningen kun je het gehele jaar door schaatsen bij G.S.S.V. Tjas. Voor de mensen die ijshockey leuk vinden is er G.S.IJ.V. The Bulldogs.

Kortom, te veel om op te noemen. Er is nog een boel meer mogelijk in Groningen zoals, waterpolo, paardrijden, turnen, triathlon, schermen, squash, padel, boksen, korfbal, tafeltennis, rugby, en golf. Er zijn lijsten met alle verenigingen. Dit zou iedereen, met name de jonge generaties, gezond moeten houden. Als het gaat om sport is er geen reden om je te vervelen in Groningen.

Foto: Denise Jans/Unsplash