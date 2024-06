EK voetbal uitzenden in een Groningse kroeg? Houd hier rekening mee

GRONINGEN – Op zondag 16 juni speelt het Nederlands Elftal zijn eerste wedstrijd op het EK 2024, in Hamburg tegen Polen. Traditioneel gezien beleven de kroegen in de stad Groningen hoogtijdagen tijdens een EK of WK, mits zij ervoor kiezen om wedstrijden op een (groot) scherm te laten zien. Wil je als horeca-ondernemer wedstrijden van Oranje vertonen? Dan is het verstandig om rekening te houden met een aantal zaken.

Beleid van de gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft besloten dat er geen grote schermen in de stad komen tijdens het EK. Wel mogen horecabedrijven schermen op hun terras plaatsen, mits ze niet groter zijn dan 55 inch. Daarnaast mogen de tv’s niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, om – bijvoorbeeld – opstoppingen te voorkomen.

De gemeente stelt ook eisen aan het serveren van consumpties op het terras. Dit moet gebeuren in niet-scherfvormend materiaal, zoals plastic of karton. Ook wenst het stadhuis dat er minimaal één medewerker paraat staat om te zorgen voor een ordentelijke gang van zaken gedurende de wedstrijd. Tot slot is het niet toegestaan om objecten, zoals taps en versterkers, op het terras te plaatsen.

Hoewel er kritiek is op de regelgeving, geeft de gemeente zelf aan dat de regelgeving ook als een tegemoetkoming richting de horeca gezien kan worden. Binnen de aangegeven grenzen is er namelijk geen evenementenvergunning nodig, zodat ondernemers niet worden opgezadeld met administratieve lasten.

Uitzendrechten via Videma

Het vertonen van televisie-uitzendingen in een horecabedrijf kan alleen met een Videma licentie. Videma is de organisatie die betalingen incasseert voor diverse Nederlandse televisiezenders, waaronder de NPO, RTL en SBS. Voor cafés hanteert Videma doorlopende licenties, waaronder ook het vertonen van EK wedstrijden valt. De kosten van zo’n licentie zijn afhankelijk van het aantal vierkante meters dat de horecazaak bevat.

Voor de meeste horeca-ondenemers in de stad zal het niet van toepassing zijn, maar vertoningen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en op festivalterreinen vallen weer onder andere regelgeving. Hierbij dient namelijk een evenementenlicentie afgesloten te worden bij Videma, die alleen geldig is gedurende de wedstrijd. De kosten hierbij zijn afhankelijk van het aantal bezoekers.

Videma licentie en terrassen tijdens het EK 2024

Onder specifieke voorwaarden mag een café zijn Videma cafélicentie ook gebruiken voor het vertonen van wedstrijden op het terras. Het terras mag dan niet groter zijn dan de oppervlakte waarvoor de cafélicentie is afgegeven. En de schermen moeten naar binnen gericht zijn, zodat mensen buiten het terras niet mee kunnen kijken. Is dit niet het geval, dan is een evenementenlicentie nodig.

Wordt het allemaal te ingewikkeld? Het is sowieso verstandig om de website van Videma te raadplegen, om misverstanden te voorkomen. Daarnaast is het noemenswaardig dat KHN leden korting kunnen krijgen op Videma licenties.

Tot slot: betaalzenders als Ziggo Sport en ESPN vallen niet onder een licentie van Videma. Nu zenden deze zenders ook geen EK wedstrijden uit, maar mogelijk wel gerelateerde programma’s. Voor het vertonen van deze zenders zal je dan weer een aparte licentie bij de desbetreffende mediabedrijven moeten afsluiten.

Technische controle

Met de gemeentelijke regelgeving en Videma licenties zijn de belangrijkste zaken wel benoemd, als het gaat om het vertonen van EK 2024 wedstrijden in de kroeg. Neemt niet weg dat het verstandig is om de techniek van de beamers, televisies en het geluid nog eens goed te controleren, want een storing middenin een allesbeslissende penaltyserie is de nachtmerrie van elke ondernemer.

Wat betreft het promoten van uitzendingen is aan te raden om beeldmerken en officiële logo’s van het EK niet te gebruiken in reclame uitingen. De UEFA hanteert namelijk strikte regels met betrekking tot het gebruik van hun merken en beeldmateriaal.

Foto: djedj/Pixabay