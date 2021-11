Esther de Boer opnieuw beste personal trainer van Groningen

GRONINGEN – Ondernemer en coach Esther de Boer van The Body Buddy is voor de vierde keer uitgeroepen tot beste personal trainer van de provincie Groningen.

Tijdens de digitale uitreiking van de Dutch Fitness Awards 2021 is Esther de Boer opnieuw de beste personal trainer van de provincie geworden. Haar zeer tevreden buddies hebben Esther gewaardeerd met een 9,8. Daarnaast won ze ook de Creativiteit Award voor meest enthousiaste social media campagne rondom haar nominatie. Het is de vierde keer dat Esther zich de beste personal trainer van Groningen mag noemen.

Sporten in de buitenlucht

Al sinds 2013 rijdt Esther met haar busje vol met sportattributen door de stad, van Vinkhuizen tot het Stadspark en van het Noorderplantsoen tot Kardinge. Met veel oog voor het mentale aspect geeft deze gedreven en enthousiaste trainer met haar bedrijf The Body Buddy bootcamp en 1-op-1-trainingen in de buitenlucht voor alle niveaus.

Persoonlijke doelen halen

Samen met haar buddies analyseert Esther stapsgewijs iemands gedrag in combinatie met zijn of haar omgeving. Ze kijkt per persoon naar wat het beste werkt, zodat persoonlijke doelen echt werkelijkheid kunnen worden. “En natuurlijk zijn de trainingen ook erg leuk, want gezelligheid is ook heel belangrijk!”

Training, mindset en voeding

Esther focust zich niet alleen op training, maar ook op mindset en voeding. “Bewegen is heel belangrijk en goed voor ons lichaam, maar bij afvallen draait het grotendeels om voeding”, vertelt Esther. “De meeste diëten bestaan uit een vaststaand menu en daardoor is het logisch dat het voor veel mensen niet haalbaar is op lange termijn.”

The Body Buddy kookboek

Daarom heeft Esther het The Body Buddy kookboek voor vrouwen geschreven met flexibele menu’s. Elk menu bestaat uit 1.700 calorieën en is samen te stellen uit verschillende ontbijtjes, snacks, lunches en diners. Op die manier hoef je nooit van je huidige voedingspatroon af te wijken.

Afvallen zonder trek

De eenpersoonsrecepten uit het boek zijn makkelijk te vermenigvuldigen je hebt altijd keuze uit vlees, vis of vegetarisch. Daarnaast wordt per recept het verzadigingsgevoel aangegeven, zodat je kan afvallen zonder trek. Het boek ligt op dit moment bij de uitgever.

Foto: Esther de Boer