Frank van Mosselveld nieuwe algemeen directeur bij FC Groningen

GRONINGEN – FC Groningen presenteert op maandag 1 juli aanstaande Frank van Mosselveld aan de media. De presentatie in Euroborg van de 40-jarige nieuwe algemeen directeur van de Trots van het Noorden begint om 14.00 uur en wordt voor supporters en andere belangstellenden live uitgezonden op het YouTube-kanaal van FC Groningen.

In april van dit jaar maakte FC Groningen bekend dat Van Mosselveld de komende vijf seizoenen, tot medio 2029, de opvolger zal zijn van vertrekkend algemeen directeur Wouter Gudde. Aangezien Van Mosselveld tot het einde van het afgelopen seizoen nog de algehele leiding had bij RKC Waalwijk, diende er naar een passend moment gezocht te worden voor de presentatie van de nieuwe algemeen directeur in Euroborg.

Op maandagmiddag 1 juli zal Van Mosselveld zich presenteren ten overstaan van de media, een afvaardiging van de officiële supportersgeledingen, partner- en sponsorrelaties, overige stakeholders en genodigden. Hij zal daarbij onder meer ingaan op zijn keuze voor FC Groningen.