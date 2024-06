Gratis meedoen aan het FC Groningen Voetbalkamp in Wildervank

WILDERVANK – FC Groningen Trainen als een Prof organiseert komende zomer op verschillende plekken in de regio het FC Groningen Voetbalkamp. Kinderen die voetballen bij een vereniging via Jeugdfonds Sport & Cultuur of Stichting Leergeld krijgen de mogelijkheid gratis deel te nemen aan de editie bij VV Wildervank. Samen met innovatief, duurzaam logistiek dienstverlener Oldenburger|Fritom biedt FC Groningen de genoemde groep voetballende kinderen in de leeftijd van 7 tot 15 jaar een kans op de mooiste week van de zomervakantie. Het FC Groningen Voetbalkamp in Wildervank wordt gehouden van dinsdag 30 juli tot en met vrijdag 2 augustus.

Speciaal voor jongeren die opgroeien in financieel uitdagende omstandigheden, waardoor bijvoorbeeld op vakantie gaan niet tot de mogelijkheden hoort, organiseert FC Groningen Trainen als een Prof het voetbalkamp in Wildervank. MVO-coördinator Frank Wolters is vanuit FC Groningen de organisator. Wolters kijkt uit naar de verschillende kampen in de regio, met in het bijzonder de editie in Wildervank. “We willen kinderen die niet op vakantie kunnen, een onvergetelijke vakantieweek bezorgen zodat zij na de zomer met fantastische verhalen terugkomen op school. Dat doen we door lekker samen te gaan voetballen en andere sportieve activiteiten. We zijn Oldenburger|Fritom heel dankbaar dat ze samen met ons deze week willen organiseren. We zijn hartstikke blij dat er veel bedrijven en organisaties zijn die zich net als Oldenburger | Fritom inzetten om de gezamenlijke strijd aan te gaan tegen bewegingsarmoede.”

Maatschappelijk partner Oldenburger|Fritom is al jaren verbonden aan FC Groningen en diepgeworteld in het achterland van de Trots van het Noorden. Met de hoofdvestiging in Veendam steunt de onderneming middels haar uitgebreide MVO-beleid diverse sportieve initiatieven in Groningen en Drenthe. Naast het financieel ondersteunen van diverse sportverenigingen investeert Oldenburger|Fritom ook tijd en energie in het stimuleren van vitaliteit en een gezonde leefstijl. Op deze manier beleeft iedere betrokkene veel plezier aan sporten. Oldenburger|Fritom ondersteunt de missie om bewegingsarmoede in de regio tegen te gaan en zowel kinderen als volwassenen aan te zetten tot Meer & Beter Bewegen.

Kinderen die via Jeugdfonds Sport & Cultuur of Stichting Leergeld lid zijn van een voetbalvereniging kunnen zich voor de voetbalweek in Wildervank aanmelden via https://www.fcgroningen.nl/fc-groningen-voetbalkamp-2024/