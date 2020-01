Handbaldames V&S starten nieuw jaar met koppositie 2e klasse

GRONINGEN – De handbaldames van V&S beginnen dit seizoen met een nieuw team en bereikten vandaag de koppositie in de tweede klasse.

Nadat de handbaldames uit Groningen het afgelopen jaar een stapje terug hebben gedaan om te werken aan een nieuw team, loopt het dit seizoen vooralsnog crescendo. De dames moesten aan het begin van het seizoen nog even aan elkaar wennen, maar na twee wedstrijden is de weg naar boven ingezet.

Eerste helft

De V&S-dames hebben 2019 afgesloten als nummer twee in de tweede klasse en mochten vandaag aantreden tegen H.V.A. uit Annen, de nummer één in de competitie. V&S begon de eerste helft gelijk scherp aan de wedstrijd en maakten het H.V.A. erg lastig met hun offensieve verdediging. In de aanval waren het vooral de afstandsschoten van Ellen en Leonie én het samenspel met cirkelspeelster Celine die de 9-6 voorsprong na de eerste helft op het scorebord brachten.

Tweede helft

De tweede helft werd het een andere wedstrijd. Koploper H.V.A. wilde deze overwinning niet te makkelijk weggeven en door een aantal tactische wijzigingen kwamen de dames uit Annen weer dichterbij. V&S verdedigde de tweede helft minder scherp en ook in de aanval stokte het helaas. Hierdoor kwam H.V.A. terug tot één doelpunt.

Koppositie tweede klasse

Gelukkig herpakten de Groningse dames zich weer op het juiste moment onder leiding van de goed keepende Rosalie en mede door een aantal snelle tegenaanvallen door o.a. Celine en Kirsten. Hierdoor is de einduitslag uitgekomen op 19-16 winst voor V&S én hebben de Groningers ook gelijk de koppositie in de tweede klasse overgenomen. Een verdiende overwinning met een prachtige resultaat tot gevolg.

Nieuwe sponsor

De dames van V&S Groningen zijn mede door nieuwe sponsor Coop Kajuit Groningen uit winkelcentrum Lewenborg in nieuwe tenue’s gestoken. Vestigingsmanager Pieter van der Donk was aanwezig bij de spannende wedstrijd om de koppositie in de tweede klasse. De dames hebben gelijk laten zien Coop enorm dankbaar te zijn voor deze prachtige samenwerking. De koppositie en nieuwe tenue’s, dat is een geweldig begin van 2020!

Foto: Sylvia Germes Fotografie