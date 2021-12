Handige tips om je sportprestaties te verbeteren

GRONINGEN – Fitness, krachttraining of hardlopen; sporten is tegenwoordig weer helemaal in de mode. Maar bij sport hoort ook spierpijn. Hoe zorg je er nu voor dat je spieren optimaal herstellen, zodat je sportprestaties verbeteren?

Wanneer we onze spiermassa stimuleren, ontstaan er kleine scheurtjes in je spieren. Ons lichaam gaat dit vervolgens herstellen, met als resultaat dat je spieren dikker en groter worden. Dit proces heet spiergroei en de spierpijn die daar mee gepaard gaat is dus een goed teken. Sporten jij regelmatig of heb je soms last van spierpijn? Lees hieronder een aantal handige en gezonde tips om je spieren te herstellen, want een sneller spierherstel bevordert betere sportprestaties.

Goede voeding

Een van de belangrijkste dingen om spiergroei en -herstel -naast het trainen zelf- te bevorderen is goede voeding. Eten is minstens zo belangrijk als het sporten. Het is niet alleen belangrijk wat je eet, maar ook hoeveel je eet. Via diverse online tools valt uit te rekenen hoeveel calorieën je nodig hebt op basis van jouw leeftijd, gewicht en lichaamsbouw. Deze caloriebehoefte dien je vervolgens in te vullen met de juiste macronutriënten, dat zijn eiwitten, vetten en koolhydraten.

Daarnaast zul je ook bepaalde voedingsmiddelen moeten mijden, denk aan alcohol en een teveel aan suikers en ongezonde vetten. Wie gezond leeft doet zijn of haar lichaam en dus ook de spieren een groot plezier. Goede voeding versnelt het proces van spierherstel en zorgt ervoor dat je de volgende keer nóg betere prestaties levert. Echter, het kan nogal moeilijk zijn om alle macronutriënten en vitamines via voeding binnen te krijgen. Daarom is het aan te bevelen om ook supplementen te gebruiken.

Supplementen

Er zijn tal van supplementen die kunnen helpen bij spierherstel. Denk bijvoorbeeld aan Recover-Me dat het go-to spierherstel-supplement schijnt te zijn geworden voor bodybuilders. Het supplement zet niet alleen suikers en vetten sneller om in energie, maar ondersteunt ook het spiermetabolisme dat vermoeidheid en verzuring van de spieren vertraagt. Je geeft het lichaam op deze manier extra ondersteuning op een natuurlijke manier. Daarnaast kun je nog natuurlijk nog allerlei andere supplementen toevoegen, maar zorg er wel voor dat je je goed laat adviseren.

Goede nachtrust

Last but not least is een goede nachtrust enorm belangrijk voor het herstel van de spieren. In je slaap vindt er namelijk fysiek herstel plaats. Tijdens het slapen herstelt je lichaam dus van het trainen. Maar slaap heeft ook tal van andere zeer belangrijke functies voor onze gezondheid, denk bijvoorbeeld aan het verwerken van emoties, het balanceren van de bloedsuikerspiegel en stofwisseling en de activering van het immuunsysteem. En laat een supplement zoals Recover-Me nou ook goed werken om het slaappatroon te verbeteren!

Foto: 5132824/Pixabay