Hardlopen door het Provinciehuis tijdens KLM Urban Trail

GRONINGEN – Iedereen die van een sportieve uitdaging houdt, kan op zondag 5 april meedoen met de KLM Urban Trail Groningen.

Bij de KLM Urban Trail lopen de deelnemers door tal van markante en iconische gebouwen van de stad. De eerste spraakmakende locatie op het parcours is de start bij het Hitachi Capital Mobility Stadion van FC Groningen, maar ook het Provinciehuis en de Synagoge keren dit jaar terug in de route. Het parcours eindigt bij de Euroborg. De inschrijving is inmiddels geopend.

Foto: KLM Urban Trail