GRONINGEN – Ben jij al jaren fanatiek darter of is darten helemaal jouw nieuwe hobby geworden? Heb je al een mooi dartbord en mooie dartpijlen aangeschaft? Misschien wil je dan wel jouw collectie uitbreiden. Wat er dan niet kan ontbreken, is een mooi dartshirt.

Dartshirts zijn ervoor gemaakt dat je droog en koel blijft onder alle omstandigheden van een stevig potje darten. Vaak zijn dartshirts gemaakt van 100% polyester. Hierdoor zijn de shirts licht in hun gewicht en voelen fijn aan wanneer je ze aan hebt. Het is niet de bedoeling dat een dart shirt vervelend of in de weg zit. Zorg er voor dat je in de dartshop dus een dartshirt koopt dat goed en comfortabel aanvoelt. De dartshirts zijn bijna altijd voorzien van een borstzakje en rits en zijn meestal verkrijgbaar in een polo model.

Welke maat dartshirt heb ik nodig?

Ga je naar een dartshop om dartkleding te kopen? Dan kun je jouw maat passen in de winkel. Bestel je liever jouw dartshirt? Dan zijn er vaak maattabellen toegevoegd op de website om het kopen van het perfecte dartshirt gemakkelijker te maken voor je. Geadviseerd is om een dartshirt te kopen dat net liever iets groter valt, dan te klein. Dartkleding moet soepel en los om het lichaam heen zitten en niet strak aanvoelen. Je moet gemakkelijk je armen kunnen bewegen. Het is dan ook niet de bedoeling dat je het dartshirt voelt trekken aan jouw lichaam.

Welk merk dartshirt wil je kopen?

Dartshops zoals Mcdartshop verkopen verschillende merken dartkleding. Je kunt hierbij denken aan merken als: Coolmax, Target, Winmau, Unicorn en Harrows Rapide.

Foto: MasterTux/Pixabay