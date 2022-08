Hoe word je beter in voetbal? Vier eenvoudige tips

GRONINGEN – Profvoetballer worden is in Nederland een van de meest voorkomende dromen onder kinderen. Iedereen ziet de spelers in het Nederlands elftal als grote voorbeelden en dat is terecht. Een mooie levensstijl en betaald krijgen om een sport te beoefenen, lang niet gek. Toch is deze levensstijl maar voor weinig voetballers weggelegd. In dit artikel vier handige tips om toch de top te bereiken.

1. Veel trainen

Dit is een inkoppertje, maar wel een hele belangrijke. Iedereen die beter wil worden in voetbal moet goed trainen. Niet alleen de kwaliteiten, maar vooral ook de onderdelen van het spel die nog niet zo eenvoudig gaan. Met voetbaltraining oefeningen kun je een voordeel behalen ten opzichte van je tegenstanders.

2. Een goede nachtrust

Op stap voor een wedstrijd of laat op bed zorgt ervoor dat de wedstrijd moeilijker gaat. De beste prestaties behalen de profs wanneer ze in topvorm zijn en daar hoort een goede nachtrust bij. Geen schermen voor het slapen, vroeg op bed en geen alcohol.

3. Analyseren van verbeterpunten

Trainen is heel belangrijk, maar het analyseren van je verbeterpunten is vaak onderbelicht. Met het Groningse Scorelit.com is het mogelijk om wedstrijd(fragmenten) te laten analyseren door professionele voetballers, trainers en scouts uit binnen- en buitenland. Door een objectieve analyse is het direct duidelijk waar nog op getraind moet worden.

4. De juiste spullen

Door het gebruik van het juiste materiaal is de beste prestatie mogelijk. Hierbij kan gedacht worden aan elementen voor in de training zoals pylonnen, warmloop materiaal en ballen. Ook de juiste schoenen zorgen voor een optimale prestatie in het spel van iedere speler. Een aanrader is daarom ook om naar een goede sportschoenenwinkel te gaan en advies in te winnen over de juiste schoenen.

Een betere wedstrijd spelen heeft voornamelijk te maken met de manier waarop getraind wordt. Dit gebeurt immers vaker in een week dan een wedstrijd. Door de trainingen op de juiste manier in te vliegen zal de prestatie in de wedstrijd binnen mum van tijd omhoog gaan.

Foto: MarkThomas/Pixabay