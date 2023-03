Kennismaken met aangepaste sport bij Unieke Sport Dag

HAREN – Op zaterdag 25 maart 2023 vindt de eerste Unieke Sport Dag plaats in Haren (Groningen). Iedereen met een beperking die graag een keer een sporthulpmiddel of sport wil uitproberen is welkom tijdens deze gratis middag in het UMCG Beatrixoord. De sportdag is een samenwerking tussen het platform Uniek Sporten, Welzorg, Huis voor de Sport Groningen, Stichting BEA en RSR.

Als je een beperking hebt kan de juiste sport vinden soms best een uitdaging zijn. Vragen als ‘bij welke vereniging kan ik terecht’ en ‘welke sport past bij mij én vind ik leuk’ zijn aan de orde van de dag als men wil beginnen met sporten en bewegen. De samenwerkingspartijen slaan daarom de handen ineen en maken deze zoektocht tijdens de Unieke Sport Dag een beetje makkelijker.

Kennismaken met allerlei sporten

Bezoekers kunnen vrijblijvend kennismaken met allerlei verschillende sporten, zoals framerunning, handbiken, rolstoelbasketbal, rolstoeltennis, paragolf en zumba. Ook kunnen de unieke sporters diverse sporthulpmiddelen uitproberen, zoals handbikes, sportrolstoelen, paramotions en running frames. Meerdere sportverenigingen uit de regio zijn aanwezig om vragen te beantwoorden zodat men kan ontdekken welke sport bij hen past.

Gratis uitleenservice voor sporthulpmiddelen

Ook aan sport- en zorgprofessionals zoals de beweegcoach inclusief sporten en bewegen en WMO-consulenten is gedacht. Vanuit Welzorg, dé specialist in mobiliteitshulpmiddelen én Uniek Sporten, een programma van Fonds Gehandicaptensport, wordt er een presentatie gegeven over Uniek Sporten Uitleen en alle mogelijkheden rondom deze gratis uitleenservice voor sporthulpmiddelen.

“De gedachte achter Uniek Sporten Uitleen is dat iemand op deze manier een sporthulpmiddel voor 4 maanden kan uitproberen en vervolgens structureel kan blijven sporten en bewegen. De meerwaarde voor gemeenten is dat iemand door het proberen wordt geholpen de juiste sportkeuze te maken en daarna direct het juiste sportmiddel kan aanschaffen”, aldus Wout Werker, Klant Adviseur Sporthulpmiddelen bij Uniek Sporten.

Matchpoint Sportmaatje

Tijdens deze sportdag vindt ook de start plaats van Matchpoint Sportmaatje van het UMCG Centrum voor Revalidatie in samenwerking met de Stichting BEA. Hier kunnen sporters met een lichamelijke beperking die hulp nodig hebben om te sporten (bijvoorbeeld bij omkleden, vervoer of het sporten zelf) of samen willen sporten, in contact komen met een vrijwilliger zodat ze als sportmaatjes samen aan de slag kunnen.

Aanmelden

De Unieke Sport Dag vindt op zaterdag 25 maart plaats van 12.00 tot 15.00 uur en is kosteloos te bezoeken. Aanmelden is gewenst, zodat er rekening gehouden kan worden met het aantal bezoekers. Klik hier voor aanmelding.

Foto: Uniek Sporten