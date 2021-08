Krachttraining, cardio of een combinatie van beide?

GRONINGEN – Waarom je maar beter kiest voor een combinatie tussen kracht en cardio.

Wil je niet alleen een betere conditie kweken, maar tegelijk ook aan spiermassa én kracht inwinnen? Dan lijkt een combinatie van cardio en krachttraining misschien wel het meest aangewezen. Of niet? Diverse onderzoeken en studies hebben het nut van zowel cardio en krachttraining alvast meermaals bewezen. Maar hoe zit het dan wanneer je de beide elementen met elkaar wenst te combineren?

Wat is cardio?

Wanneer trainers, dokters en professionele atleten het hebben over ‘cardio’, dan heeft men het eenvoudigweg over het trainen van je uithoudingsvermogen. Heel simplistisch uitgelegd betekent het dat je met cardio de conditie van je longen en je hart optimaal zult trainen. Gaan we er toch even wat uitgebreider op in, dan stellen we vast dat een cardiotraining een positief effect toont ter hoogte van de bloedvaten.

Zo zorgt een uitvoerige cardiotraining ervoor dat er extra veel bloed door je aderen zal stromen waardoor de conditie van je bloedvaten aanzienlijk zal verbeteren. Dit blijkt vervolgens bijzonder gunstig voor tal van belangrijke organen zoals het hart en de longen. Onrechtstreeks verbeter je dus ook de conditie van zowel je longen als je hart en op die manier ook je uiteindelijke weerstand.

In tegenstelling tot krachttraining, gaat het bij cardio veeleer om langdurige (relatief lichte) work-outs en sportoefeningen. Denk onder meer maar aan hardlopen, wielrennen, schaatsen, roeien, skeeleren en zwemmen. Zelfs de hardloopband en/ of de crosstrainer in de plaatselijke fitness of sportschool worden beschouwd als efficiënte cardiotrainingen.

Het gunstige effect van cardio

Een uitvoerige cardiotraining zorgt meteen voor een extra portie vers bloed dat door de aderen stroomt. Op die manier verbetert de conditie van je aderen aanzienlijk wat vervolgens een positief effect teweeg brengt inzake de conditie van je hart en je longen. Daarnaast biedt cardio je eveneens de mogelijkheid om behoorlijk veel calorieën te verbranden. Ideaal als je toch wel enkele kilootjes wenst te verliezen. Noch belangrijker dan de kilo’s is uiteraard je uithoudingsvermogen en bijgevolg ook de weerstand die aanzienlijk de hoogte in gekatapulteerd wordt.

Wat verstaat men onder krachttraining

In tegenstelling tot cardio, bestaat een krachttraining uit een reeks van relatief korte doch behoorlijk zware en intensieve oefeningen. Waar cardio zich vooral richt op het creëren van meer uithoudingsvermogen, ligt de nadruk bij krachttraining dan weer eerder op het kweken van spiermassa en spierkracht. Met andere woorden; met regelmaat aan krachttraining doen zorgt ervoor dat je uiteindelijk ook effectief sterker zult worden.

Tijdens de krachttraining zullen er bovendien kleine scheurtjes in je spieren ontstaan die zich na afloop opnieuw gaan herstellen waardoor je de volgende training zonder problemen aan kunt. Daarbij is het belangrijk om niet altijd met hetzelfde gewicht te werken maar de gewichten geleidelijk aan op te bouwen zodat je lichaam ook progressie kent bij de aanmaak van spiermassa. Bekende vormen van krachttraining zijn, naast fitness, crossfit, judo, bodybuilding en worstelen.

Cardio of kracht? Of toch een combinatie

Cardio en kracht zorgen elk op hun eigen manier voor tal van voordelen. Zo is een cardiotraining gericht op het creëren van meer uithoudingsvermogen en weerstand en bijgevolg geschikt om vet te verbranden. Krachttrainingen zijn dan weer gericht op het kweken van spiermassa zodanig dat een sterker én strakker lichaam kan worden uitgebouwd.

Deze analyse maakt dat het antwoord toch wel voor de hand ligt en een combinatie tussen kracht en cardio de juiste balans vormt naar een gezond (en strak) lichaam. Verschillende sporters, coachen en medici zijn van mening dat beide trainingsvormen, hoe verschillend soms ook, elkaar best wel goed lijken aan te vullen.

Heb je ondertussen heel wat interesse gekregen en ben je geïnteresseerd in krachtoefeningen en cardio? Dan kunnen we jou altijd aanraden om even een kijkje te nemen op de invorm247.nl webpagina voor meer uitleg.

Foto: PublicDomainPictures/Pixabay