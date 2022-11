Lavenus: nieuwe sterke speler in de sportkleding industrie

GRONINGEN – Ben je een sporter? Dan weet je hoe belangrijk het is dat je sportkleding prettig zit. Vervelende naden in de kleding, ruwe stof die tegen je huid schuurt, of kleding die snel vochtig wordt maken sporten minder leuk. Lavenus, een nieuwe speler op de sportkleding markt in Nederland, heeft daar oog voor. Wil je comfortabel sporten? Bekijk dan zeker eens hun nieuwe collectie voor dames en heren!

Mooi en functioneel

Het is belangrijk dat sportkleding functioneel is. De juiste kleding kan een groot verschil maken als het om sporten gaat. Maar de focus hoeft bij sportkleding niet alleen op functionaliteit te liggen, want het is toch fantastisch om je in de kleding ook comfortabel of sexy te voelen? Bij Lavenus verliezen ze dat niet uit het oog. Sterker nog; hun collectie is ideaal voor het sporten, maar de kledingstukken zijn stuk voor stuk mooi genoeg om ook te dragen als je níet aan het sporten bent. Bij het ontwerpen van nieuwe kleding wordt bij dit sportmerk dus op meerdere zaken gelet. Extra leuk is dat je, als je er iets koopt, niet gezien wordt als gewone klant, maar als lid van team Lavenus. En dat zijn geen loze woorden. Heb je een goed idee voor een ontwerp? Dan kun je dat zelfs delen met het merk.

Techniek en design

Misschien ben je bang dat door die focus op design de techniek uit het oog wordt verloren. Dat is gelukkig niet het geval; bij Lavenus wordt gewerkt met de nieuwste technieken en materialen. Dit betekent dat je er terecht kan voor comfortabele, sportieve seamless leggings, maar ook voor kleding gemaakt van materiaal dat je lichaam op temperatuur houdt. Deze technieken maken de collectie interessant voor zowel de beginnende als de professionele sporter. De kleding biedt je alle ruimte om op zoek te gaan naar wat jou, letterlijk en figuurlijk, beweegt. En dat is niet voor niets het motto van dit innovatieve kledingmerk. Zin om te gaan ontdekken ‘wat jou beweegt’? Bekijk dan direct de collectie voor dames en heren op de website van Lavenus.

Foto: Lavenus