Magische Poort en ACLO organiseren gratis sportdag voor kinderen

GRONINGEN – Op woensdag 24 november organiseert De Magische Poort samen met studenten van de ACLO een gratis sportdag voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.

Sporten is voor gezond, belangrijk en fijn voor ieder kind. Zeker ook voor kinderen uit gezinnen die leven rond de armoedegrens. Daarom organiseert De Magische Poort samen met de ACLO voor hen een gratis sportdag. Tijdens deze onvergetelijke, sportieve dag worden er verschillende vormen van sport aangeboden.

Sport als uitlaatklep

Dankzij sport hebben kinderen een uitlaatklep, kunnen ze hun emoties kwijt en vinden ze rust en afleiding. Bovendien helpt het hen bij het ontwikkelen van doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. De Magische Poort en studenten van de ACLO willen het belang van sporten graag overbrengen op deze doelgroep.

“Er wordt steeds minder buiten gespeeld door het vele gebruik van mobiele telefoons en spelcomputers. Door aandacht te schenken aan beweging en lichamelijke opvoeding worden kinderen gezond en sociaal en mentaal sterker”, aldus de studenten.

Aanmelden

De sportdag wordt georganiseerd aan de Ossehoederstraat 1-17 in Groningen te en duurt van 14.00 tot 18.00 uur. Ouders kunnen hun kinderen opgeven via info@magischepoort.nl. Geef je kind deze kans en wacht niet te lang met opgeven!

De Magische Poort

Stichting De Magische Poort biedt sinds enige jaren gratis activiteiten aan voor kinderen die in armoede opgroeien in de stad Groningen. De kernboodschap is een bijdrage te leveren aan het welzijn en levensplezier van kinderen en jongeren die zich in deze moeilijke situatie bevinden. Naast de huidige activiteiten gaat De Magische Poort nu haar horizon verbreden op het gebied van sport en beweging in deze unieke samenwerking met de ACLO van de Hanzehogeschool.

Foto: Magische Poort