MIND Blue Monday Run: in beweging voor mentale gezondheid

GRONINGEN – Op maandag 16 januari 2023 vindt alweer de zesde editie van de MIND Blue Monday Run plaats. Tot nu toe hebben 26 mensen uit Groningen zich opgegeven om in deze provincie in actie te komen.

Op Blue Monday, zogenaamd de meest depressieve dag van het jaar, komen honderden mensen door het hele land in beweging om aandacht te vragen voor mensen met een depressie. Zij halen tevens geld op voor projecten van de organisatie MIND om mensen met een depressie en andere psychische problemen, alsook hun naasten, te helpen. Afgelopen editie deden 429 mensen door het hele land mee, waaronder uit Groningen.

Gezien de huidige ontwikkelingen, waarbij veel mensen – waaronder ook veel jongeren – last hebben van depressie, burn-out en andere psychische klachten, denkt de organisatie dat dit nodig is. MIND benadrukt dat er nog heel veel nodig is voordat het in Nederland écht goed geregeld is op het gebied van mentale gezondheid.

In beweging tégen depressie en vóór mentale gezondheid

Mensen die meedoen kunnen gaan hardlopen, wandelen of op een andere manier in beweging komen. Dit organiseren zij zélf in hun woonplaats of andere zelfgekozen locatie, zoals dit jaar in onder meer Groningen-Stad en Hoogezand. Veel deelnemers aan de MIND Blue Monday Run hebben zelf en/of in hun omgeving te maken (gehad) met psychische problematiek. MIND vindt het heel bijzonder dat mensen zich inzetten voor hun eigen fysieke en mentale gezondheid en tegelijk ook voor die van anderen.

MIND Blue Monday Run

Het motto van de MIND Blue Monday Run is ‘Kom in beweging tégen depressie en vóór mentale gezondheid’. MIND besteedt de opgehaalde donaties aan projecten die de psychische gezondheid in Nederland bevorderen. Omdat 75% van de psychische klachten ontstaan voor het 25e levensjaar, investeert MIND veel van de donaties in preventie bij en voorlichting voor jongeren. MIND wil dat niemand er alleen voor staat en wil mensen met elkaar in verbinding brengen en hulp bieden, bijvoorbeeld middels de hulplijn MIND Korrelatie. Meer informatie over de MIND Blue Monday Run is te vinden via bluemondayrun.nl.

