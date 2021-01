Nacht van Groningen verplaatst 20ste editie naar 2022

GRONINGEN – De Nacht van Groningen is vanwege de coronapandemie voor 2021 van de kalender gehaald. De 20ste editie van het populaire hardloopevenement zal in 2022 op een nader te bepalen datum georganiseerd worden.

Met het oog op de huidige stand van zaken rondom COVID-19 is het vrijwel uitgesloten dat de Nacht van Groningen, zoals gepland, op 6 maart op een veilige manier door zou kunnen gaan. ‘’De volksgezondheid gaat voor alles,’’ zegt organisator Michelle Mencke. ‘’Wij willen in deze onzekere tijd geen valse hoop bieden en vroegtijdig duidelijkheid geven. Daarnaast willen we de jubileumeditie graag groots vieren samen met onze deelnemers. De kans hierop is groter wanneer we de 20ste editie verplaatsen naar 2022.’’

‘’Het is enorm jammer dat we ‘De Nacht’, een evenement met een passende afstand voor iedereen, na twee uitverkochte edities niet in 2021 kunnen organiseren. Het lopen door een donkere binnenstad met alle kleurrijke verlichting en lampjes van de lopers is erg bijzonder’’, aldus Michelle Mencke. Het evenement omvat vier afstanden: 5 km, 10 km, 10 Engelse Mijl en de halve marathon.

‘’Ondertussen,’’ zo benadrukt Mencke, ‘’zitten we niet stil. Het is juist in deze tijd belangrijk om in beweging te blijven. De missie van Golazo, organisator van onder meer de Nacht van Groningen, is en blijft ook nu om mensen te stimuleren minimaal dertig minuten per dag te bewegen; dit bevordert de lichamelijk en geestelijke gezondheid. Het besef dat gezondheid cruciaal is, is door COVID-19 nog meer toegenomen en daarom bieden we verschillende virtuele lopen aan.’’

De belevingsapp MyTrace, op speciaal verzoek ontwikkeld voor Golazo, zorgt daarbij voor een enerverende ambiance. Vele duizenden lopers hebben de afgelopen maanden al met groot enthousiasme ervaren hoe de app de sfeer van een fysiek evenement op levendige wijze nabootst. Het aftellen, startschot, applaus van toeschouwers, de tussentijden, de euforische finish – alle geluiden, muziek en informatie brengen de virtuele lopen op uitzonderlijke wijze tot leven.

NN Running Day krijgt vanwege vier succesvolle edities en tienduizenden deelnemers een vervolg met de Valentine’s Edition. Op 12, 13 en 14 februari kan iedereen gratis deelnemen aan de virtuele loop over 5, 10 of 14 km. Tijdens deze hartverwarmende editie worden de deelnemers meegenomen naar de meest romantische steden van Europa en kunnen ze zich laten verrassen met persoonlijke audioboodschappen die vooraf ingesproken kunnen worden. Meer informatie een aanmelden kan via www.nnrunningday.nl.

Foto: Nacht van Groningen