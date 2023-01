GRONINGEN – Onlangs opende in de Stadjershal een nieuwe indoor padelclub met 4 padelbanen.

Bas Smit is erg verheugd dat The Padellers nu ook in het Noorden van het land een padelclub heeft geopend: “De nieuwe indoor banen in Groningen zien er fantastisch uit. De Stadjershal is de ideale locatie voor een padelclub. Met deze opening maken we de populaire padelsport toegankelijk voor een nog groter publiek en kunnen ook de mensen in het Noorden komen spelen bij de gezelligste club van Nederland!’”

The Padellers in Groningen

De nieuwe indoor locatie in Groningen is gevestigd in de Stadjershal. De Stadjershal is het grootste racketsportcentrum van Groningen, en naast tennis, squash en badminton, beschikt deze locatie nu ook over vier indoor padelbanen! Je kunt bij The Padellers Groningen onder andere een padelbaan huren, lessen volgen, competitie spelen, events organiseren en meedoen aan toernooien.

Ervaar het zelf

De banen in Groningen zijn via de website van The Padellers te reserveren via het Pay & Play-principe. Dit maakt het mogelijk om zonder een lidmaatschap te padellen, waardoor je nergens aan vast zit. The Padellers Groningen heeft haar deuren geopend op woensdag 28 december. “Op 20 januari gaan wij deze nieuwe locatie officieel openen. We organiseren een feestelijk openingstoernooi voor iedereen die de sport wil ontdekken”, aldus Bas Smit.

Over The Padellers

Met tennis en squash als eeuwenoude sporten die wereldwijd door tientallen miljoenen mensen worden gespeeld, is een combinatie van deze twee sporten vandaag de dag het recept voor de snelst groeiende sport in Europa! Welkom in de wereld van flitsende rally’s, spectaculaire punten en lachende gezichten.

Foto: The Padellers