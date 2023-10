Officiële Opening van de nieuwe Blaashal bij GLTV Cream Crackers

GRONINGEN – Op zaterdag 14 oktober heeft Tennis- en Padelvereniging G.L.T.V. Cream Crackers Cream Crackers officieel de deuren geopend van hun gloednieuwe blaashal.

In een ongelofelijk kort tijdsbestek heeft de vereniging deze blaashal over 4 bestaande gravelbanen weten te realiseren. Het is een project dat alleen mogelijk werd gemaakt door de inzet van velen: de werkgroep, stichting Corpus den Hoorn, de vergunningverleners, de financiers, de exploitatiecommissie, en alle vrijwilligers die hebben geholpen met de opbouw. Op 14 oktober opent de vereniging de blaashal officieel in bijzijn van wethouder Inge Jongman.

Binnentrainingen weer mogelijk

De voorzitter van het bestuur van Cream Crackers, Tim Verver, benadrukt de trots die de vereniging voelt bij het afronden van dit ambitieuze project. “De nieuwe blaashal bij Cream Crackers is een belangrijke mijlpaal voor onze vereniging. Door de verkoop van de Stadjershal verdween de mogelijkheid om binnentrainingen aan onze leden aan te kunnen bieden. Met de realisatie van deze blaashal kunnen we we dit nu weer aanbieden.”

Verhuur en competitites

De blaashal biedt naast de wintertrainingen voor eigen leden ook mogelijkheden tot verhuur. Een opgerichte exploitatiecommissie regelt activiteiten ten behoeve van het gebruik van de blaashal. Zo is het mogelijk op vaste momenten banen te huren, een baan voor een enkel uur te huren, deel te nemen aan de wintercompetitie en worden er toernooien georganiseerd in de winter. Op de website van de vereniging is hierover meer informatie te vinden.

Over Cream Crackers

G.L.T.V. Cream Crackers is een sportieve, actieve en gezellige tennis- en padelvereniging met ongeveer 1600 leden.

Foto: G.L.T.V. Cream Crackers