Padel is de nieuwe hype van het moment

GRONINGEN – Padel is dé nieuwe hype. De balsport is in korte tijd ontzettend populair geworden in onder andere Nederland en België. Ben jij al begonnen?

De sport padel is op het moment een echte rage. Door heel het land openen nieuwe padelbanen en steeds meer mensen lijken het padelracket op te pakken. De sport is een mix tussen tennis en squash. Net als bij tennis moet je een balletje over het net slaan. Het is de bedoeling dat de bal maar één keer stuitert, waarna je hem met een zwieper weer over het net slaat. Echter mag de bal ook buiten de lijnen komen en zelfs eventuele wanden raken. Dat is het bekende aspect van squash dat aan deze sport is toegevoegd.

Padel populair in Nederland

Padel is op dit moment een nieuwe hype, maar de Mexicaanse uitvinding werd al in 1962 bedacht. Pas vanaf 2000 werd de sport populair in gebieden als Zuid-Europa en Latijns-Amerika, onder andere in Spanje, Argentinië en Mexico. Maar sinds kort heeft padel ook ons land bereikt. Opvallend is dat vooral bekende voetballers zich lijken te vermaken met padel. Bekende spelers als Robin van Persie kun je zomaar tegenkomen op een padelbaan. En de wereldberoemde Lionel Messi heeft zelfs een eigen padelbaan in zijn tuin.

Uitdagend en afwisselend

Wat het padelspel zo populair maakt, is waarschijnlijk het feit dat het spectaculairder is tennis. Doordat de bal ook de wanden mag raken, zit er veel dynamiek in het spel. Padel wordt om die reden dan ook vaak in een kooi of kooi-achtige setting gespeeld. De snelle rally’s maken het uitdagend en afwisselend tegelijk en je kunt het padellen bovendien spelen met twee tot vier spelers en zowel binnen als buiten. Verder lijken de puntentelling en de regels van padel erg veel op die van tennis. Padel is dus min of meer een mix van tennis en squash.

Kampioenschappen

In Nederland is tennisbond KNLTB verantwoordelijk voor de padelsport. Sinds 2019 organisatie de bond al kampioenschappen en mede daardoor heeft padel inmiddels kunnen uitgroeien tot een populaire balsport. Want wie er bekend is met sporten als tennis of squash kan immers vast ook de paddelbal raken. Geen wonder dat ook in ons land de padelbanen als paddestoelen uit de grond schieten. Gewoon een padel racket kopen en gaan. In Spanje is padel na voetbal zelfs de tweede sport van het land geworden. Zou het in Nederland ook zo ver komen?

Foto: LisaVanDorp/Pixabay