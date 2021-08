Populariteit van calisthenics in Groningen neemt toe

GRONINGEN – De populariteit van de sport calisthenics in onze provincie is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat blijkt uit data van Google Trends.

We zien het steeds vaker om ons heen, mensen die buiten aan het sporten zijn. Van freerunning, skateboarding, BMX, tricking en hiphop tot calisthenics, de zogenoemde urban sports winnen de laatste jaren behoorlijk aan populariteit. Het is inmiddels één van de snelst groeiende sportcategorieën in ons land. En mede dankzij de pandemie en de bijbehorende maatregelen rondom sporten en bewegen lijkt de interesse in de urban sports vooral in de laatste maanden te zijn toegenomen.

Interesse neemt toe

Al vanaf 2013 is er in Nederland een stijgende trend te zien in zoekopdrachten naar calisthenics via zoekmachinegigant Google. Maar niet geheel verwonderlijk is de grootste interesse te zien tijdens de lockdowns. In het laatste kwartaal van 2020 was er een grote toename in zoekopdrachten voor de term calisthenics in Groningen. En deze maand heeft het zoekwoord in onze provincie zelfs een score van 98 uit de 100. Calisthenics dus, maar wat is het precies en waar kun je deze relatief nieuwe sport beoefenen?

Wat is calisthenics?

Calisthenics (of callisthenics) is een duur woord voor krachttraining waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van je eigen lichaamsgewicht. Wanneer je het woord letterlijk naar het Nederlands vertaalt, betekent het gymnastiek. Maar dat doet deze sport te weinig eer aan. Bij calisthenics draait het namelijk niet alleen sec om de lichamelijke oefening, maar om bovenal om het ritmisch trainen met het eigen (of andermans) lichaamsgewicht als weerstand. Bovendien wordt slechts minimaal gebruik gemaakt van apparatuur.

Calisthenics oefeningen

Hoewel men calisthenics zonder enige apparatuur kan beoefenen, denk bijvoorbeeld aan oefeningen zoals planken, push-ups, burpees, lunges en handstands, zijn beoefenaars van de sport vaak ook te vinden in openbare plekken of sportparken. Op die manier kunnen zij namelijk attributen gebruiken om oefeningen af te wisselen of meer uitdaging te zoeken. Denk in dat geval aan pull-ups, box jumps en dips om slechts een paar van de oefeningen te noemen.

Calisthenics in Groningen

Wie calisthenics wil doen in Groningen, kan op diverse plekken in de stad terecht. Zo werd bij het Trefpunt in Beijum afgelopen maand een buitenfitness-terrein geopend, maar ook tussen de containerwoningen nabij het stadsstrand of aan de Oosterhaven kan men de weerstand van zijn of haar eigen lichaam beproeven. Daarnaast bieden de plekken volgens de gemeente de mogelijkheid om nieuwe mensen met dezelfde interesses te ontmoeten. En dat is tijdens periodes van beperkende maatregelen mooi meegenomen.

Foto: RODNAE Productions/Pexels