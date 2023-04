Proeflessen zeilen voor kinderen op het Schildmeer

STEENDAM – Zeilvereniging Schildmeer organiseert op zondagmiddag 7 en 14 mei proeflessen zeilen voor kinderen vanaf 7 jaar.

Tijdens de proeflessen kunnen de kinderen kennis maken met het zeilen. Zo leren de deelnemers tijdens de eerste proefles hoe ze een boot zeilklaar maken. Op 14 mei kiezen de kinderen het ruime sop van het Schildmeer en mogen ze zelf de zeilboot besturen. De kapiteins in de dop worden individueel begeleid door enthousiaste en ervaren trainers van de zeilvereniging.

“De proeflessen zijn bij uitstek geschikt voor kinderen die nog niet eerder hebben gezeild. We gaan verschillende leuke zeilactiviteiten doen. Dit maakt het een leuke en laagdrempelige manier om het zeilen te ontdekken”, zegt zeiltrainer Sven Buikema. “Wat ons betreft is dit het ideale moment om mensen enthousiast te krijgen voor het zeilen. In 2024 vindt in Delfzijl namelijk Delfsail plaats. Dit is een groot maritiem evenement in de regio van internationale allure.”

Zeilvereniging Schildmeer is een actieve zeilvereniging die al sinds 1942 bestaat. De vereniging uit Steendam is één van de grootste zeilverenigingen van Noord-Nederland. Doel van de vereniging is om de jeugd spelenderwijs te leren om stap voor stap veilig met een zeilboot te varen. De jeugdzeilers zijn vanaf eind maart tot en met september op het Schildmeer te vinden voor de zeiltrainingen, die wekelijks plaatsvinden op de vrijdagavond.

Aanmelden en meer info

Voor meer informatie en opgave voor de proeflessen, kunt u mailen naar training@zeilverenigingschildmeer.nl. Zie ook www.zeilverenigingschildmeer.nl. Een zwemdiploma is vereist om deel te kunnen nemen aan de proeflessen.

Foto: Zeilvereniging Schildmeer