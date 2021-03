Roeicursussen voor jongeren bij KGR de Hunze in Groningen

GRONINGEN – Nu het weer beter wordt en de corona maatregelen het toelaten, wordt sport steeds aantrekkelijker, zo ook de watersport. KGR de Hunze organiseert daarom dit voorjaar een introductiecursus roeien voor jongeren. Er zijn twee groepen: Jeugd (10 t/m 13) en Junioren (14 t/m 17). De cursus is vooral praktisch ingesteld: geen saaie theorielessen, maar meteen in de boot springen en het water op. Zo krijg je meteen een bootgevoel en ben je actief bezig.

De komende maanden begint bij roeivereniging De Hunze de jaarlijkse Meicursus. Jongeren leren in tien lessen de beginselen van het roeien, begeleid door enthousiaste en deskundige leeftijdsgenoten. Onder supervisie van coach Feico Camphuis gaan de cursisten een a twee keer per week twee uur het water op. Binnen tien tot twaalf weken leer je de fijnste knepen van het roeisport en kan je bij interesse verder: als een jeugdlid van De Hunze.

Er zijn al wat aanmeldingen binnengekomen maar er is ruimte voor meer, zo laat de vereniging weten. “Bij voldoende animo hebben we ook de ruimte om een tweede cursusgroep te starten. Overigens houden we bij deze cursus ons ten alle tijde aan de dan geldende coronamaatregelen. Je roeit in een skiff, een eenpersoonsboot. Dus op het water kom je niet in aanraking met andere cursisten. In ons boothuis hebben we alles corona proof ingericht met looproutes, handpompjes en andere hygiënemaatregelen.”

Foto: KGR de Hunze