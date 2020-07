Rugbyclub Groningen Promoveert naar de Ereklasse

Rugbyclub Groningen speelt vanaf aankomend seizoen op topsportniveau in, de hoogste nationale klasse, de Ereklasse. De afgelopen twee jaren stond het Heren 1XV team al op de drempel om te promoveren naar de Ereklasse, wat tweemaal net niet lukte. Nu krijgt Rugbyclub Groningen het als cadeautje van de Rugbybond.

Groningen Heren 1XV neemt de plek in van DSR-C Delftse studenten Rugbyclub. Daar vertrekt een groot aantal spelers waardoor ze genoodzaakt zijn zich terug te trekken van het hoogste niveau. Tijdens de spelers en staff overleg is er overweldigend voor gestemd. ‘Het ligt in de lijn die we de afgelopen jaren hebben ingezet. Het is een cadeautje dat er nu ook een club in Noord-Nederland rugby op Ereklasseniveau kan aanbieden’ aldus voorzitter en aanvoerder Sietse Manning. Het is het kersje op de taart over het afgelopen seizoen voor de club. Heren 2XV, Heren 3XV en RCG Colts (onder 18 jaar) waren al gepromoveerd.

De club gaat de uitdaging tegemoet met een nieuwe hoofdcoach en ontwikkelingscoach.

Antonio Joao De Carvalho Breu, de nieuwe hoofdcoach, is een Zuid-Afrikaanse rugbynomaad die de afgelopen drie jaren door Europa reist als rugbycoach bij clubs en internationale jeugdselecties. Afgelopen seizoen heeft hij in Duitsland succesvol RC Hannover naar de 2e Bundesliga geloodst. Hij stelt zelf:

“I’ve been a committed rugby player throughout my school, club and semi pro career at various clubs in South Africa and also in London. I’ve coached throughout Europe, and I’m hooked to the game. On the long run my ambition is to coach a national side. I’ve played against Groningen in a test match last season, and I saw some really positive points. Looking forward getting back on the pitch after the pandemic and playing an exciting brand of rugby.”

Jack Dunn, de nieuwe ontwikkelingscoach, is een jonge Schotse coach die na een semiprofessionele spelerscarrière in Australië helaas moest stoppen vanwege blessures. Hij is een bekende van de club. Als speler speelde hij enkele wedstrijden mee, totdat zijn blessure weer te veel opspeelde. Hij zegt zelf:

“My brief involvement with RCG this past year has reignited my love for the game, having ‘retired’ from a playing career a few years before due to concussion. In fact, I did not really realize how much I missed it, so it’s really exciting for me to get back involved on a more permanent basis. But I’m also a young coach, with a few years of coaching experience, so I’m equally looking forward to the learning experience, both working with our new head coach AJ, as well as the talented pool of (young) players.”

Foto: Jan van Dehn