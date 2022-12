Schaatsers genieten van laatste dag op het ijs in Groningen

GRONINGEN – Het Zilvermeer heeft afgelopen zondag de laatste schaatsdag van het seizoen gevierd. De temperaturen waren perfect om te schaatsen en het meer was volledig bevroren, wat resulteerde in een geweldige dag voor alle schaatsers.

Het Zilvermeer was zondag afgeladen met mensen die hun laatste kans om te schaatsen wilden verzilveren. Er waren veel mensen die de laatste dag gebruikten om hun schaatskunsten te laten zien. Er was een grote verscheidenheid aan mensen die het meer op deze dag bezochten. Jong en oud, ervaren schaatsers en beginners; iedereen heeft genoten van een geweldige dag op het ijs. En er waren veel verschillende activiteiten zoals schaatswedstrijden en spelletjes.

Onvergetelijke dag

Hoewel het aantal schaatsers dat het meer bezocht groeide, was het ook met een zwaar gemoed omdat deze dag de laatste was om te schaatsen. De temperatuur zal de komende dagen boven nul komen, wat betekent dat het meer gaat dooien en er geen schaatsen meer mogelijk zal zijn. Zondag was een geweldige dag om te schaatsen en iedereen had het gevoel dat ze deze dag moesten koesteren. Er was veel liefde en vreugde, waardoor het een onvergetelijke dag was voor iedereen die er was.

Foto: Raymond Bos