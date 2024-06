Sios Jo13 uit Sauwerd na spektakel winnaar Zwaluwen Jeugd KNVB-beker

SAUWERD – De Jo13 (jeugd t/m 13 jaar) van voetbalvereniging Sios uit Sauwerd heeft afgelopen zaterdag na een spektakelstuk tegen Titan uit Nieuw Weerdinge de Zwaluwen Jeugd KNVB-beker gewonnen. Na een spannende slotfase werd het 3-4 voor de jongens en meiden uit Sauwerd.

Boven vlnr: Danique Blok (trainer) Ahmad Abo Harash, Alieke van Straaten-Ozinga (trainer), Leroy van Straaten, Ilya Kuipers, Joas Ketelaar, Sebastiaan Kruisman, Rutger Huinder, Robert van Straaten (trainer/coach). Onder vlnr: Teun Visser, Floris Huinder, Nuftalem Mussie, Eloise Resch, Leyla Eckhardt, Sabine van Straaten.

Competitie

Zowel Titan als Sios waren een maand eerder al kampioen geworden in hun eigen competitie. Waar Sios in hun competitie slechts 1 keer gelijk gespeeld had en alle andere wedstrijden gewonnen, wist Titan zelfs alle wedstrijden te winnen. In de bekercompetitie waren beide teams ook onverslaanbaar en wisten zodoende door te dringen tot in de finale, die gespeeld werd op 1 juni op het sportpark van vv d’Olde Veste in Steenwijk. Beide teams leken bij voorbaat al erg aan elkaar gewaagd.

Eerste helft

Toen de blauw/witte rook, verzorgd door de supporters uit Sauwerd, opgetrokken was, kon de finale om de KNVB-beker beginnen. Om exact 9.30 uur floot de scheidsrechter voor het begin van de finale. Hoewel de wedstrijd redelijk gelijk op ging, waren de eerste kansen voor Titan en was het binnen het eerste kwartier meteen 2 keer raak voor Titan, 2-0 stond op het scorebord.

De jongens en meiden van Sios lieten echter het koppie niet hangen en bleven vanuit hun eigen kracht voetballen. Na goed verdedigend werk van Ilya Kuipers kwam de bal bij Leroy van Straaten die de bal met een weergaloos stiftje over de doelvrouw van Titan heen werkte. De spanning was terug in de wedstrijd, 2-1.

De inmiddels in de ploeg gekomen Ahmad Abo Harash zorgde voor meer dreiging en gevaar voor het doel van Titan en scoorde hoogstpersoonlijk nog voor rust met een vernietigend schot de 2-2. Met een gelijke stand gingen beide teams de rust in. Het kon nog alle kanten op.

Tweede helft

Na rust was het Sios die de wedstrijd naar zich toetrok. Goed positiespel en creativiteit voorin zorgden ervoor dat de 2-3 en 2-4 al snel op het scorebord kwam. Beide goals kwamen tot stand door goede acties en assists van Leroy van Straaten, waarna Rutger Huinder het beide keren goed afmaakte. Toch was het Titan die met een verrassend afstandsschot de spanning terug bracht in de wedstrijd. De bal ging als een streep in de rechterbovenhoek. De keeper zat er nog met de vingertoppen aan, maar het was niet genoeg om de bal te stoppen.

Toch eiste Joas Ketelaar, de keeper van Sios, een hoofdrol op door 5 minuten voor tijd een bal uit het uiterste hoekje te tikken, na een goed schot van Titan. Niet veel later blonk Ketelaar nogmaals uit. Na een rommelige situatie voor het doel van Sios werd de bal vanaf 5 meter vol ingeschoten. Iedereen telde de 4-4 al, maar Ketelaar gooide zich vol voor het schot en via zijn linkerbeen vloog de bal weer het veld in. Met nog een paar minuten te spelen hield Sios de controle en na het laatste fluitsignaal kon het feest beginnen.

“Ik sta hier bijna met tranen in mijn ogen, ik hou van die Joas man. Wat een redding!”, jubelde rechtsback Teun Visser, die zelf overigens ook een uitstekende wedstrijd speelde. Trainer/coach Robert van Straaten kon zijn geluk ook niet op en was enorm trots op de prestatie van zijn jongens en meiden. “Dit smaakt naar meer”, zei hij, alvast vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen.

En zo werd naast het kampioenschap van de competitie, ook de beker gewonnen door de Jo13 van Sios. Een prachtige afsluiting van een succesvol seizoen ’23/’24!

Foto: Alieke van Straaten-Ozinga