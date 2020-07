Sporten in Groningen: wat kun je allemaal doen?

Sporten is gezond, je kan er conditie mee opbouwen, kracht ontwikkelen en reactiesnelheid mee verhogen. Verder leer je allerlei nieuwe technieken en andere dingen die je vitaler maken. En je hebt hierbij de keuze uit echt enorm veel verschillende sporten, welke van deze sporten kan je in Groningen vinden?

In dit artikel laten we je zien welke sporten er allemaal in Groningen kunnen worden gedaan, maar ook voor welke sporten veel mensen kiezen en we geven je ook nog wat opkomende sporttrends mee ter inspiratie. Lees je al snel verder, we duiken er namelijk gelijk in!

Je kan o.a. deze sporten doen in Groningen

Er is een heel breed scala aan sporten die je kan doen, en zo ook in Groningen. Je kan hier o.a. aan atletiek, handbiken, hardlopen, Nordic Walking, triathlons, American Football, basketball, beachvolleybal, bike polo, Boccia, bowlen (kegelen), biljart, boogschieten, curling, discgolf, aerobics, aquasport, BBB, beweegprogramma’s, bodypump, bodyshape, ballet, cheerleading, dansen, jazzdance, kunstrijden, moderne dans, schaken en andere denksporten die er zijn, (inline) skaten, duiken, freerunning, klimmen, roller derby, wakeboarden, mountainbiken en wielrennen, waar allemaal sportclubs of verenigingen voor te vinden zijn.

Er zijn natuurlijk nog veel meer sporten die je kan doen in Groningen, en ook zelf sporten, of sporten organiseren waarvoor momenteel geen sportclub of vereniging voor is.

Veel mensen kiezen toch voor de sportschool

Je ziet dus dat er veel verschillende sporten zijn met veel variatie, van denksporten tot dansen en heel actieve (extreme) sporten die daarbij ook nog eens veel andere lichaamsbeweging vergen. Veel mensen kiezen toch voor de sportschool, waar vaak krachttraining of cardio wordt gedaan.

Maar ook sporten zoals boksen en kickboksen zijn steeds populairder. Hierbij werk je ook in een zekere maten aan kracht en absoluut ook aan je conditie. En daarbij leer je ook vechttechnieken voor in de ring, met veel keuze in het soort vechtsport dat je wilt gaan doen waarbij ook verschillende (vecht) technieken worden geleerd.

Opkomende trends in het sporten

Er zijn ook wat trends te spotten, wanneer het op sport aankomt. Wat je tegenwoordig steeds vaker ziet zijn de zogeheten ‘bootcamps’ waar mensen in groepen met elkaar trainen en er snel van de ene naar de andere oefening wordt overgegaan om de vetverbranding goed te verhogen. Een andere bekende methode (ook wel gecombineerd met bootcamps) zijn de HIIT trainingen, waarbij je een korte tijd zeer veel inspanning levert, gevolgd door een korte periode van rust of rustig aan trainen.



Verder zie je ook dat de kettlebells steeds meer furore maken, het voordeel hiervan is dat je er veel verschillende oefeningen mee kan doen …en ook specifieke oefeningen. En nog een leuke trend is de assault airbike die geschikt is voor iedereen die fan is van een crosstrainer, omdat ze enigszins gelijkenis vertonen, maar ook van nog wat meer uitdaging houdt.

Welke sport(en) ga jij doen?

Er zijn veel verschillende sporten, en iedereen moet hierin zelf keuze maken. Maar we raden je zeker aan er gelijk mee te beginnen om sterker en fitter te worden!

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels