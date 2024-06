Sportschool Jiritsu uit Hoogkerk neemt wereldtitel Nunchaku-do mee naar Groningen

GRONINGEN/HOOGKERK – Afgelopen maand behaalde de Nunchaku-do wedstrijdploeg van sportschool Jiritsu in Hoogkerk één gouden, twee zilveren en één bronzen medaille op het Wereldkampioenschap te Beek (Limburg).

De beste nunchakukas uit de wereld kwamen in Beek samen om te strijden om de meest prestigieuze titel(s) binnen de Nunchaku-do sport. Vertegenwoordigen landen als Polen, Frankrijk, België, Roemenië, Finland, Indonesië, Spanje, Portugal en uiteraard Nederland. Het twee-daagse toernooi is door de Hoogkerkse sportschool Jiritsu boven alle verwachtingen uitgekomen.

Meester Bernard Roessen nam de wereldtitel kata (stijl) mee terug naar Groningen! Daarnaast werd hij op onderdeel freestyle in de finale nipt ingehaald door Polen en Frankrijk en neemt naast de WK titel ook een derde plaats mee.

Fleur Roessen is vice-wereldkampioen geworden op het onderdeel Freestijle junioren. Zaterdagavond verraste ze als jongste (12) deelnemer, bij freestyle, op het allermoeilijkste onderdeel met een finaleplaats. De als derde geplaatste Fleur wist in de finale de zenuwen onder bedwang te houden dat ze nog een plek wist te stijgen. Een waanzinnig knappe prestatie.

Bij het sparren werd Jasper Sanders vice-wereldkampioen. Leerzame dagen waarbij het doorzettingsvermogen en veerkracht op de proef zijn gesteld. In de finale viel het geluk net niet zijn kant op maar door inzet en vastberadenheid pakte hij wel deze prachtige plaats. Sander Bron die een ontzettend hoog niveau behaalde in de voorrondes haalde met alles wat hij in deze twee dagen kon geven de vierde plaats.

Sarah van der Heide verloor in de troostfinale nipt van Frankrijk. De standvastigheid en de wil om de winnen straalde er vanaf. Ze liet het kaas niet van haar brood eten. De wedstrijd duurde net een paar seconde te kort. Ruben Roessen die zo hard heeft gestreden kwam net dat beetje geluk tekort en erkende zijn meerdere. Hij verdiende een prachtige vijfde plaats

Voor alle deelnemers gold: het vele trainen, voorbereiding, vastberadenheid, doorzettingsvermogen, na teleurstelling voor elkaar te staan en de glimlach weer terug te toveren. Karakter eerste klas!

Hoofdtrainer Bernard Roessen: ‘Dat wij dit samen hebben bereikt daar zijn geen allesomvattende woorden voor. Dat alles wat in zo’n weekend samenkomt wauw!!. De stappen die zij wekelijks maken en nu onder zulke wedstrijdspanning een prachtige en verdiende plaats op een WK behalen. Dat is de bevestiging van wekelijks trainen met al je sportvrienden. Van die groei daar kan je als coach alleen maar van genieten! Het werkte zo inspirerend dat zij mij naar dit niveau hebben toe gejuicht/gesteund. Net als de thuissupporters en alle sponseren!’

