Staycation? Rody leert je suppen op het Woldmeer in Meerstad

MEERSTAD – Rody van ’t Hoog wil met Watersport Meerstad zoveel mogelijk mensen op het water krijgen. Vanuit zijn passie voor suppen (stand-up paddling) startte hij daarom met zijn eigen onderneming.

Suppen is de snelst groeiende watersport van dit moment en ongekend populair tijdens de coronacrisis. Het mooie van suppen is volgens Van ’t Hoog dat het een heel toegankelijke sport is. “Én dat het binnen de coronamaatregelen kan worden beoefend”, vervolgt de kersverse ondernemer. “Op het water kun je ultiem ontspannen, gezond bezig zijn en ben je vrij en zonder zorgen.”

Suppen voor beginners

Met Watersport Meerstad richt Van ’t Hoog zich vooral op de beginnende suppers. Niet alleen biedt hij hen via zijn webshop een assortiment aan supboards, maar ook kan de beginnende supper bij hem terecht voor les, yogales op een supboard, kinderfeestjes, teamuitjes en tochten. “Het Woldmeer in Meerstad biedt daarbij een prachtige locatie voor watersportrecreatie”, zo weet Van ’t Hoog.

Foto: Watersport Meerstad