Succesvolle Groningse kampioenschappen voor Goorechtruiters

SAPPEMEER – De amazones en ruiters van De Goorechtruiters uit Sappemeer waren op de Groninger Kampioenschappen afgelopen weekend zeer succesvol.

Zowel in teamverband als individueel werden er kampioenen gehuldigd. Sophia Graviel werd met haar pony Aglaya’s Pavello Gronings kampioen in de M1-dressuur en kreeg een kampioenslint en een mooie oranje-deken voor haar pony. Bij het springen werd Lenette Weites met haar pony Balou reservekampioen 0,80 m (BB-springen). Deze pony werd ook met Elisa Weites reservekampioen in de klasse 1,0 m (L-springen).

De ponyclub won het verenigingskampioenschap. Hendriette Batelaan, Elisa Weites, Dagmar Tanck en Sophia Graviel reden mooie dressuurproeven en zorgden voor een voorsprong. De springruiters Lenette Weites, Melissa Danhof, Ramon Sluiter en Sophia Graviel hadden gezamenlijk 3 fouten en behielden daarmee de voorsprong en de winst.

Ook de paardenclub won het verenigingskampioenschap. Kelly Kempinga, Alida Muller, Nina Nieland en Jolanda Martena verzamelden samen 768 punten. De springruiters Rian van der Veen, Minka Haverkamp, Indira Bloem en Manon Brinkman maakten geen enkele fout. Met een ruime voorsprong werden deze acht dames Gronings Verenigingskampioen.

Individueel veroverde Indira Bloem met haar paard Miss Universe het kampioenschap in het 1.10 m springen (L-springen). Zowel de beide verenigingskampioen-teams als Indira en Sophia mogen naar het Nederlands Kampioenschap in augustus. Bij één gezin was de vreugde helemaal groot: Alida en haar dochters Elisa en Lenette, werden alle drie kampioen!

Foto: Ingezonden