Taiji (Taichi) Grootmeester Chen Xiaowang bezoekt Groningen

GRONINGEN – Op zaterdag 15 en zondag 16 juni komt Taiji (Taichi) Grootmeester Chen Xiaowang naar Bao Trieu Sportcentrum in Groningen.

Chen Xiaowang is 19e generatie lineage holder van Chen-stijl Taijiquan (Taichichuan) en een van de weinige Chinese vechtkunstenaars met een 9e duan, toegekend door de Chinese Wushu Federatie, zowel voor zijn persoonlijke taiji-prestaties als voor zijn onvermoeibare inzet om taiji in de wereld te promoten. Grootmeester Chen Xiaowang werd in 1945 geboren in Chenjiagou (Chen Village), Henan Province, China. Hij is een directe afstammeling van de grondlegger van Taijiquan, Chen Wangting, en kleinzoon van Chen Fa’ke, die gezien wordt als de grootste Taiji-meester aan het begin van de 20e eeuw.

Al vanaf heel jonge leeftijd werd grootmeester Chen getraind in de Chen-stijl Taijiquan (Taichichuan), zowel theorie, als vormen, wapens, pushing hands en vrij sparren, door zijn vader, Chen Zhaoxu, en zijn ooms, Chen Zhaopi en Chen Zhaokui. Hij behaalde gouden medailles in een groot aantal nationale competities. In 1985 won hij als vertegenwoordiger van China het Taiji-kampioenschap in de eerste Internationale Kung Fu – uitnodigingswedstrijd. Chen heeft China ook vertegenwoordigd tijdens verschillende bezoeken en uitwisselingen met meer dan honderd landen, zoals Japan, de Verenigde Staten en Singapore. Zijn voortreffelijke Taiji / Kung Fu heeft hem veel eer en respect opgeleverd onder sporters en beoefenaars. Door de jaren heen heeft hij een groot aantal Taiji-kampioenen en briljante vechters voortgebracht. Hij heeft meer dan tienduizend studenten les en cursus gegeven.

Het is erg bijzonder dat Grootmeester Chen Xiaowang naar Groningen komt om les te geven! Earl heeft dit kunnen regelen dankzij zijn contacten met Jan Silberstorff, een directe leerling van Grootmeester Chen Xiaowang en oprichter van WCTAG (World Chen Xiaowang Taijiquan Association Germany). We voelen ons dan ook zeer vereerd dat Grootmeester Chen Xiaowang bij ons les komt geven.

Foto: Bao Trieu Sportcentrum (ingezonden)