Thuisfitness groeit in populariteit dankzij coronacrisis

GRONINGEN – Thuis sporten is dankzij de coronacrisis populairder geworden dan ooit tevoren. Dat blijkt volgens sportshop DAKA Sport uit de verkoop van thuisfitness-artikelen, dat vorig jaar explodeerde.

Toen de sportscholen en -verenigingen vorig jaar hun deuren moesten sluiten als gevolg van de lockdown, boden velen van hen een online programma aan waarmee hun leden thuis zich alsnog in het zweet konden werken. Maar iedereen die serieus aan thuisfitness wilde gaan doen had daarvoor wel de juiste sportaccessoires nodig, zoals dumbells, kettlebells, foamrollers en fitnessmatten. De verkoop van dit soort artikelen nam daardoor een enorme vlucht naar boven, maar ook bankdruk sets en fitnessapparatuur zoals spinningbikes vlogen als warme broodjes over de (online) toonbank.

Spinningbikes niet aan te slepen

De verkoop van fitnesstoestellen ging zelfs zo hard, dat de Amerikaanse thuisfitness keten Peloton de productie nauwelijks meer aan kon. Het merk dat bekend is van de spinningbikes met een online verbinding zag haar omzet in het derde kwartaal van vorig jaar bijna verdrievoudigden. Terwijl het bedrijf haar productiecapaciteit continu verhoogt, heeft het haar marketingactiviteiten daarentegen gepauzeerd. Echter blijft het moeilijk om in deze tijden aan een nieuwe spinningbike te geraken. Op sites als Bikevision.nl kun je meer informatie vinden over het aanschaffen van onder andere de beste spinningfiets.

Thuisfitness? Blijf gemotiveerd!

De grote vraag is of thuisfitness net als thuiswerk een blijvertje gaat worden. Want hoewel thuis trainen makkelijk lijkt en klinkt, ben je helemaal op jezelf aangewezen voor motivatie. Je hebt namelijk geen andere mensen om je heen die ook aan het sporten zijn. De uitdaging is dus om jezelf -ook op langere termijn- gemotiveerd te houden. Sport je in de ochtend voor het werk aan? Zorg dan dat je op tijd uit je bed blijft komen. En sport je in de avond na je werk? Sla de verleiding af om nog even op de bank te hangen met een serie op Netflix en duik eerst die homegym in.

Luister goed naar je lichaam

Ook het luisteren naar je lichaam is erg belangrijk. Want wie thuis traint heeft geen personal coach of trainer naast zich staan die kan inschatten tot welk gewicht je kunt gaan. Thuisfitness zou daarom blessuregevoeliger kunnen zijn dan het sporten in de sportschool. Maar anderzijds heb je er de vrijheid om te trainen op ieder moment dat het jou goed uitkomt. En eventueel met de hele familie. Want samen sporten is niet alleen gezellig, maar helpt ook nog eens voor de motivatie!

Foto: Erlend Ekseth/Unsplash