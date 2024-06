Uitverkocht hardloopevenement ‘Dwars door Groningen’ groot succes

GRONINGEN – De tweede editie van het hardloopevenement Dwars door Groningen is volledig uitverkocht en heeft opnieuw een groot succes geboekt. Dit weekend namen 2.750 enthousiaste hardlopers deel aan het evenement, verdeeld over vier verschillende onderdelen. Hiermee heeft het sportieve feest in Groningen een flinke groei doorgemaakt na de succesvolle eerste editie in 2023.

De dag begon om 09.30 uur op de Vismarkt, waar de jongste deelnemers de toon zetten tijdens de Kids Run van 2,5 kilometer. Vervolgens gingen de lopers van de 5 kilometer om 10:00 uur van start, gevolgd door de 10 en 15 kilometer om 11:00 uur. De 15 kilometer, dit jaar als nieuw onderdeel toegevoegd, bleek een populaire aanvulling op het programma.

De weersomstandigheden waren ideaal voor de hardlopers. De dag begon met frisse ochtendlucht en de nodige zon, wat zorgde voor een aangename start van het evenement. Gedurende de ochtend en vroege middag bleef het weer perfect, met een matige wind en oplopende temperaturen tot ongeveer 17 graden, wat bijdroeg aan een prettige hardloopervaring voor alle deelnemers.

Dwars door Groningen heeft zich wederom bewezen als een hoogtepunt in de sportkalender van de stad. De organisatie kijkt terug op een geslaagde editie en bedankt alle deelnemers, vrijwilligers en supporters voor hun bijdrage aan dit sportieve succes.