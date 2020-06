Virtueel hardlopen bij GasTerra Ladiesrun Groningen

GRONINGEN – Hardloop de virtuele GasTerra Ladiesrun Groningen en schenk je medaille aan jouw held!

De GasTerra Ladiesrun Groningen kan noodgedwongen geen doorgang vinden op zondag 14 juni 2020. Maar alle vrouwen in Groningen worden wel aangemoedigd om individueel te blijven bewegen door mee te doen met de virtuele GasTerra Ladiesrun Groningen. Via Keep Moving, een gratis platform waar je virtueel kan deelnemen aan uitgestelde/verplaatste evenementen, kan iedereen meedoen aan de speciale Ladiesrun Groningen Challenge. Challenge voltooid? De deelnemer ontvangt een virtuele Ladiesrun medaille en kan deze symbolisch schenken aan de zorgverleners van zijn hart, de helden van dit moment.

De GasTerra Ladiesrun Groningen challenge gaat vrijdag 12 juni van start via keepmoving.eu. Vanaf dat moment kunnen deelnemers op een zelf gekozen moment en op eigen tempo een vergelijkbare afstand van de GasTerra Ladiesrun Groningen afleggen op een zelfgekozen parcours. Deelnemers kunnen tot en met donderdag 18 juni deelnemen aan de virtuele challenge. Na het voltooien van de challenge ontvangt de deelnemer de unieke virtuele Ladiesrun medaille per mail. Deze kan vervolgens worden online gedeeld worden en worden opgedragen aan een persoon die het verdiend. Wekelijks komen er nieuwe challenges online, dus Keep Moving!

Foto: Golazo/Energy Lab