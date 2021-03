Voetbalvereniging Engelbert krijgt eindelijk kunstgras

GRONINGEN – Het hoofdveld van voetbalvereniging Engelbert wordt binnenkort voorzien van kunstgras. Het nieuwe kunstgrasveld moet er begin komend seizoen liggen. Dat meldt stadsomroep OOG op haar website.

Het ontbreken van kunstgras was jarenlang een heikel punt bij vv Engelbert. Ongeveer 9 jaar probeerde de vereniging de noodzaak van een kunstgrasveld kenbaar te maken bij de gemeente Groningen. Samen met slechts één andere voetbalvereniging was vv Engelbert de enige vereniging in Groningen die nog geen kunstgras had. De gemeente liet destijds weten geen geld te hebben voor de aanleg van zo’n grasveld, maar heeft inmiddels aangegeven dat het bestaande natuurgrasveld voor het begin van komend seizoen wordt vervangen.

Meer onkruid dan gras

In Engelbert zijn ze verheugd met het nieuws. Het hoofdveld van de voetbalvereniging lag er al tijden belabberd bij. De droogte en een mislukte renovatie maakten het spelen onmogelijk en op een gegeven moment leek er zelfs meer onkruid dan gras te groeien. Door het slechte veld was de eerste selectie genoodzaakt om regelmatig uit te wijken naar Lewenborg, maar voor andere elftallen bleek er soms geen alternatief. Dankzij het kunstgrasveld kan er weer worden getraind op het eigen veld en hoeft er dus niet meer worden uitgeweken naar andere voetbalverenigingen.

Vleermuizen

Het nieuwe kunstgrasveld had er overigens al lang moeten liggen, maar vereiste dat de bomen langs het veld moesten worden gekapt. Een veld van kunstgras heeft namelijk meer ruimte nodig dan een natuurgrasveld in verband met de fundering. Echter zorgde de aanwezigheid van vleermuizen in een van de bomen voor vertraging. Inmiddels is een vergunning aangevraagd om de bomen aan de andere zijde van het veld te kappen en kunnen de bomen met de vleermuizen dus blijven staan. De kap van de bebossing aan de oostzijde vindt nog voor het broedseizoen plaats.

Gezonde club

Het kunstgrasveld is een mooie aanwinst voor vv Engelbert dat op het moment een grote groei doormaakt. Voorzitter Edwin Greven laat aan OOG weten dat de vereniging er vijftig nieuwe leden heeft bijgekregen die bijna allemaal uit Meerstad komen. De meeste daarvan zijn jeugdspelers. “We hebben tegenwoordig in alle jeugdcategorieën een elftal en in sommige zelfs twee”, aldus Greven tegenover de stadsomroep. “De groei is belangrijk om een gezonde club te blijven.”

