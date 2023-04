Wat zijn de meeste prachtige SUP locaties in Groningen?

PROVINCIE – Groningen is een prachtige provincie met tal van mogelijkheden om te genieten van de natuur en het water. SUP boarden is een geweldige manier om de omgeving op een actieve manier te verkennen. Gelukkig zijn er veel plekken in Groningen waar je kunt suppen.

Overweeg het Lauwersmeergebied

Een van de beste plekken om te suppen in Groningen is het Lauwersmeergebied. Het gebied is omgeven door water en biedt een prachtig uitzicht op de omgeving. Er zijn verschillende SUP routes die je kunt volgen, variërend van een uur tot een hele dag. Bovendien kun je onderweg genieten van de vele vogels en andere dieren die in het gebied leven. Een van de betere plekken dus om watersport activiteiten uit te voeren.

Hoornse- en Paterswoldsemeer

Een andere geweldige plek om te suppen is het Hoornse- en Paterswoldsemeer. Deze meren zijn gelegen aan de rand van de stad Groningen en bieden een geweldige plek om te ontspannen en te genieten van de omgeving. Het water is rustig en er zijn veel plekken waar je kunt stoppen met je SUP board om te rusten en van het uitzicht te genieten.

Groot aanbod SUP boards via verhuurbedrijven of webshops

Als je nog geen SUP board hebt, zijn er tegenwoordig veel verhuurbedrijven en webshops waar je er een kunt aanschaffen. Het huren van een SUP board is vaak de beste optie als je het eerst wilt uitproberen voordat je er een koopt. Zo kun je ontdekken welk type board het beste bij jou past.

Wanneer je overweegt om een SUP board te kopen, zijn er veel verschillende opties beschikbaar. Het is belangrijk om een board te kiezen dat past bij je vaardigheidsniveau en het soort water waar je op wilt suppen. Voor beginners is het aan te raden om te kiezen voor een breder en stabieler board, terwijl meer ervaren suppers kunnen kiezen voor een smaller en sneller board.

Ga met een groep of met gids het water op

Natuurlijk zijn er ook mogelijkheden om onder begeleiding van een gids een mooie SUP-tocht te maken door de wateren van Groningen. Zo bieden sommige verhuurbedrijven en watersportcentra georganiseerde SUP-tochten aan voor groepen, waarbij je onder begeleiding van een ervaren gids langs de mooiste plekjes van de provincie wordt geleid.

Een SUP-tocht met een groep is niet alleen gezellig, maar het kan ook heel leerzaam zijn. De gids kan je onderweg van alles vertellen over de omgeving, de geschiedenis en de natuurlijke flora en fauna. Daarnaast is het samen beleven van zo’n avontuurlijke activiteit een mooie manier om elkaar beter te leren kennen, bijvoorbeeld als teambuilding activiteit voor collega’s.

Het voordeel van een georganiseerde SUP-tocht is dat je vaak gebruik kunt maken van professionele materialen en dat de route en omstandigheden van tevoren goed worden uitgezocht en besproken. Zo kun je zonder zorgen genieten van de prachtige natuur en de uitdagende wateren van Groningen.

Foto: Tiana/Pexels